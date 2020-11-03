Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?

Новости Беларуси. В Пинске открылось первое в Беларуси песокафе. Это концепция пространства, где будут проходить встречи потерявших дом питомцев и их будущих хозяев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея принадлежит неравнодушной пинчанке Татьяне Шуман и команде волонтерской организации «Преданность другу». Пинск – единственный город в стране, где приостановлена эвтаназия для бездомных животных.

О новом подходе к судьбе бездомных животных – репортаж Кристины Протосовицкой.

Давай вторую. Хорошо, молодец, ай ты бубочка! Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области Пинск – единственный город Беларуси, где приостановили эвтаназию для бездомных животных. В пункте отлова или, как между собой это место называют волонтеры, домике сегодня около двух сотен бездомных животных.

За счет пожертвований удалось снизить финансовую нагрузку на местное ЖКХ. Волонтерской организации «Преданность другу» меньше двух лет, но с их участием новый дом обрели больше трех сотен собак.

Татьяна Шуман, руководитель учреждения по защите животных:

Вот, посмотри какая Сани замечательная. Или Ральф, лабрадор. Люди думают, что в отлове ужасные собаки. На самом деле они очень красивые, хорошие, и каждая из них хочет быть любимой. Я, когда писала проект, писала «стена плача». Наша мечта – чтобы они переходили на «стену радости» «Уже дома».

Песокафе – это место свиданий четвероного друга и его будущей семьи. На входе встречать посетителей будут «двойной администратор» – человек и пушистый напарник. За судьбой Лисы наблюдали все соцсети. Ее и 11 щенков хозяин выбросил на улицу.

Дай лапу. Молодец, Лиса, хорошая. Завтра Лиса приступает к работе администратора, будем работать.

Идея антикафе принадлежит Татьяне Шуман – руководителю волонтерской организации «Преданность другу». Большую часть жизни она занималась тем, что страховала здоровье и имущество людей. Теперь уже почти два года в ответе и за четвероногих. Экстренная помощь, стерилизация, забота о тех, кто в отлове. Новый шаг – песокафе.

Татьяна Шуман:

Люди находятся в стрессовой ситуации на работе, во взаимоотношениях, обстановка в стране, COVID, эта изоляция, она тоже поднимает нервное напряжение. Мы хотим, чтобы здесь люди находили успокоение. Для души хорошую подпитку, что даст им спокойно дальше жить.

Проект выиграл в конкурсе Social Weekend среди почти полтысячи заявок. В небольшом пространстве в центре города есть где посидеть, выпить кофе, а главное – вне стен отлова пообщаться с четвероногим другом.

Евгения Локун, волонтер:

Она очень нежная, очень игривая и очень обнимательная. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Свидания с будущим питомцем так и будут проходить?

Евгения Локун:

В принципе, да. Кристина Протосовицкая:

Вы уже готовы к первым посетителям? Евгения Локун:

Сакура, ты готова? Говорит, готова.

Средний чек ветеринарных услуг в месяц у волонтеров – 4,5 тысячи рублей. Закрыть счета помогают благотворители. Посетители песокафе тоже смогут оставить чаевые четверолапым.