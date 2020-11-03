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Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?

03 ноября 2020 15:16
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Новости Беларуси. В Пинске открылось первое в Беларуси песокафе. Это концепция пространства, где будут проходить встречи потерявших дом питомцев и их будущих хозяев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-1

Идея принадлежит неравнодушной пинчанке Татьяне Шуман и команде волонтерской организации «Преданность другу». Пинск – единственный город в стране, где приостановлена эвтаназия для бездомных животных.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-4

О новом подходе к судьбе бездомных животных – репортаж Кристины Протосовицкой.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-7

Давай вторую. Хорошо, молодец, ай ты бубочка!

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Пинск – единственный город Беларуси, где приостановили эвтаназию для бездомных животных. В пункте отлова или, как между собой это место называют волонтеры, домике сегодня около двух сотен бездомных животных.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-10

За счет пожертвований удалось снизить финансовую нагрузку на местное ЖКХ. Волонтерской организации «Преданность другу» меньше двух лет, но с их участием новый дом обрели больше трех сотен собак.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-13

Татьяна Шуман, руководитель учреждения по защите животных:
Вот, посмотри какая Сани замечательная. Или Ральф, лабрадор. Люди думают, что в отлове ужасные собаки. На самом деле они очень красивые, хорошие, и каждая из них хочет быть любимой. Я, когда писала проект, писала «стена плача». Наша мечта – чтобы они переходили на «стену радости» «Уже дома».

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-16

Песокафе – это место свиданий четвероного друга и его будущей семьи. На входе встречать посетителей будут «двойной администратор» – человек и пушистый напарник.

За судьбой Лисы наблюдали все соцсети. Ее и 11 щенков хозяин выбросил на улицу.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-19

Дай лапу. Молодец, Лиса, хорошая. Завтра Лиса приступает к работе администратора, будем работать.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-22

Идея антикафе принадлежит Татьяне Шуман – руководителю волонтерской организации «Преданность другу». Большую часть жизни она занималась тем, что страховала здоровье и имущество людей. Теперь уже почти два года в ответе и за четвероногих. Экстренная помощь, стерилизация, забота о тех, кто в отлове. Новый шаг – песокафе.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-25

Татьяна Шуман:
Люди находятся в стрессовой ситуации на работе, во взаимоотношениях, обстановка в стране, COVID, эта изоляция, она тоже поднимает нервное напряжение. Мы хотим, чтобы здесь люди находили успокоение. Для души хорошую подпитку, что даст им спокойно дальше жить.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-28

Проект выиграл в конкурсе Social Weekend среди почти полтысячи заявок. В небольшом пространстве в центре города есть где посидеть, выпить кофе, а главное – вне стен отлова пообщаться с четвероногим другом.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-31

Евгения Локун, волонтер:
Она очень нежная, очень игривая и очень обнимательная.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Свидания с будущим питомцем так и будут проходить?

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-34

Евгения Локун:
В принципе, да.

Кристина Протосовицкая:
Вы уже готовы к первым посетителям?

Евгения Локун:
Сакура, ты готова? Говорит, готова.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-37

Средний чек ветеринарных услуг в месяц у волонтеров – 4,5 тысячи рублей. Закрыть счета помогают благотворители. Посетители песокафе тоже смогут оставить чаевые четверолапым.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?-40

Здесь можно будет купить товары ремесленников, а 20 % с продажи пойдут на помощь бездомным животным. В будущем в песокафе будут проходить образовательные встречи для студентов и пожилых людей, заработает школа юного кинолога.

# Домашние животные # калейдоскоп # Татьяна Шуман # Евгения Локун # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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