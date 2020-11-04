Слойки с творогом и бананом. Готовим вкусный и сытный завтрак

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: слоёное тесто (150 г), творог (200 г), яичный желток (1 шт), банан (200 г), ванилин (5 г), сахар (50 г), мука (50 г) и цедра одного апельсина.

Начнём с того, что подготовим начинку. Нарезаем банан и перемешиваем с творогом.