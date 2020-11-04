Прямой эфир

Слойки с творогом и бананом. Готовим вкусный и сытный завтрак

04 ноября 2020 06:59
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: слоёное тесто (150 г), творог (200 г), яичный желток (1 шт), банан (200 г), ванилин (5 г), сахар (50 г), мука (50 г) и цедра одного апельсина.

Начнём с того, что подготовим начинку. Нарезаем банан и перемешиваем с творогом.

Слойки с творогом и бананом. Готовим вкусный и сытный завтрак -1

Добавляем желток яйца и снова перемешиваем.

Слойки с творогом и бананом. Готовим вкусный и сытный завтрак -4

С апельсина снимаем цедру и мелко рубим.

Слойки с творогом и бананом. Готовим вкусный и сытный завтрак -7

Подсыпаем немного муки и раскатываем слоёное тесто.

Слойки с творогом и бананом. Готовим вкусный и сытный завтрак -10

На слоёное тесто выкладываем начинку, закрываем треугольником и защипываем края.

Слойки с творогом и бананом. Готовим вкусный и сытный завтрак -13

Теперь слойки смазываем яйцом, чтобы они быстрее пропекались, и чтобы тесто было золотистого цвета. Ставим запекать в духовку на 15 минут при 200 градусах.

Слойки с творогом и бананом. Готовим вкусный и сытный завтрак -16

Слойки запеклись, достаём их из духовки. Посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Слойки с творогом и бананом. Готовим вкусный и сытный завтрак -19

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

В твороге очень много полезных веществ. В нём очень много белка, его приравнивают к свинине, баранине, рыбе, курице. Если вы не едите мясо, то это хорошая замена.

Творог лучше есть в вечернее время, т. к. белок лучше усваивается в организме.

Из творога можно приготовить очень много разнообразных блюд как сладких, так и нет – это запеканки, творожные массы, можно использовать в салаты и даже в супы.

В апельсине содержится очень много клетчатки.

Не покупайте сильно большие плоды апельсина, т. к. они невкусные и несладкие. Если вы найдете апельсин с ярко выраженной верхушкой плода, он обязательно будет сладкий и вкусный.

# Рецепты # калейдоскоп # Вадим Парханович # Фотофакт # Завтрак

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