«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах

Новости России. 3 января российский и французский историк моды Александр Васильев на странице в Instagram поделился несколькими снимками детей в маскарадных костюмах из своей коллекции. Только вот дети на этих фотографиях не из 21 века.

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Васильев рассказал о давней традиции, когда детей одевали в маскарадные костюмы в честь новогодних и рождественских праздников. «Много лет подряд я собираю старинные фотографии детей в маскарадных костюмах и разыскиваю их по разным странам. И надо признаться, дело это, увы, не лёгкое! Такие праздники детям устраивали лишь раз в год и оттого сами фото довольно редки. Зато они прекрасно отражают не только детские мечты и идеалы, рисующие любимых книжных героев или модные мотивы, но и умоностоение взрослых», – пояснил историк-искусствовед.

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Александр уточнил, что жители Европы Викторианской эпохи больше всего внимания уделяли национальным костюмам. В то же время люди вполне могли позаимствовать традиционную одежду другой страны для маскарада в своей.

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Подписчики оценили фотографии Васильева в комментариях под постом. «Великолепная коллекция!»,

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

«Как всё здорово и интересно! Читаю все Ваши публикации с большим интересом. С Рождеством! Здоровья и удачи!»,

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

«Александр, позвольте выразить вам своё восхищение! Всегда интересные рассказы, увлекательное путешествие в прошлое, потрясающие фотографии!»,

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

«Как у вас интересно на страничке. Ваши фото смотрю с большим интересом. Погружаюсь в ту эпоху, это что-то волшебное, сказочное, особое состояние. Спасибо, что вы есть!».

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev