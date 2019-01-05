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«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах

05 января 2019 10:54
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Новости России. 3 января российский и французский историк моды Александр Васильев на странице в Instagram поделился несколькими снимками детей в маскарадных костюмах из своей коллекции. Только вот дети на этих фотографиях не из 21 века.  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах-1

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Васильев рассказал о давней традиции, когда детей одевали в маскарадные костюмы в честь новогодних и рождественских праздников.  

«Много лет подряд я собираю старинные фотографии детей в маскарадных костюмах и разыскиваю их по разным странам. И надо признаться, дело это, увы, не лёгкое! Такие праздники детям устраивали лишь раз в год и оттого сами фото довольно редки. Зато они прекрасно отражают не только детские мечты и идеалы, рисующие любимых книжных героев или модные мотивы, но и умоностоение взрослых», – пояснил историк-искусствовед.  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах-4

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Александр уточнил, что жители Европы Викторианской эпохи больше всего внимания уделяли национальным костюмам. В то же время люди вполне могли позаимствовать традиционную одежду другой страны для маскарада в своей.  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах-7

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Подписчики оценили фотографии Васильева в комментариях под постом.  

«Великолепная коллекция!»,  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах-10

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

«Как всё здорово и интересно! Читаю все Ваши публикации с большим интересом. С Рождеством! Здоровья и удачи!»,  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах-13

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

«Александр, позвольте выразить вам своё восхищение! Всегда интересные рассказы, увлекательное путешествие в прошлое, потрясающие фотографии!»,  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах-16

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

«Как у вас интересно на страничке. Ваши фото смотрю с большим интересом. Погружаюсь в ту эпоху, это что-то волшебное, сказочное, особое состояние. Спасибо, что вы есть!».  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах-19

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

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# Дети # калейдоскоп # Александр Васильев

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