«Открой личико!» Как выглядит актриса, которая запомнилась всем ролью Гюльчатай

Наверное, почти все жители СССР видели фильм «Белое солнце пустыни». И уж точно его видели все русскоязычные космонавты. Раньше на примере этого фильма их учили работать с камерой, а теперь это уже просто традиция.

Одну из очень важных ролей в этом фильме сыграла Татьяна Федотова (Кузьмина). Её персонаж Гюльчатай полюбился миллионам телезрителей. К сожалению, это была первая и последняя роль Татьяны Павловны в кино.