Прямой эфир

«Открой личико!» Как выглядит актриса, которая запомнилась всем ролью Гюльчатай

19 марта 2021 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наверное, почти все жители СССР видели фильм «Белое солнце пустыни». И уж точно его видели все русскоязычные космонавты. Раньше на примере этого фильма их учили работать с камерой, а теперь это уже просто традиция.

Одну из очень важных ролей в этом фильме сыграла Татьяна Федотова (Кузьмина). Её персонаж Гюльчатай полюбился миллионам телезрителей. К сожалению, это была первая и последняя роль Татьяны Павловны в кино.

«Открой личико!» Как выглядит актриса, которая запомнилась всем ролью Гюльчатай-1

Фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Сама история её попадания в фильм довольно забавная. Федотова прогуливала занятия в Вагановском училище, когда туда пришёл будущий знаменитый режиссёр Владимир Мотыль. Мужчина обратил внимание на симпатичную студентку и предложил ей прийти на кастинг.

«Гюльчатай, открой личико». Семь цитат из любимых советских фильмов

«Открой личико!» Как выглядит актриса, которая запомнилась всем ролью Гюльчатай-4

Фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Девушке не сразу досталась роль Гюльчатай, но когда Ирина Печерникова отказалась играть этого персонажа, съёмочная группа вспомнила про Татьяну Павловну. Студентке доверили роль, а директор училища даже распорядился засчитать ученице успешную сдачу экзаменов, чтобы она могла уехать на съёмки в Туркменистан.

И хотя персонаж Федотовой был принят более чем тепло, больше в кинематографе она не появлялась. Татьяна Павловна окончила училище и устроилась в танцевальный ансамбль «Ленконцерта».

«Открой личико!» Как выглядит актриса, которая запомнилась всем ролью Гюльчатай-7

Фото из открытых источников 

В 1994 году Федотова посвятила себя религии. По её словам, она рада, что не стала актрисой, ведь слава сначала поднимает человека над другими, а потом делает его одиноким.

Кстати, ранее мы показывали, как сейчас выглядят актёры, которые прославились своими детскими ролями. Сможете узнать Юлию Чернову из «Бедной Саши» (здесь подробности)?

# Кино # калейдоскоп # Татьяна Федотова # Татьяна Кузьмина # Владимир Мотыль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всё ещё до -8°C. Погода в Беларуси на выходные 20 и 21 марта
19 марта 2021 13:19

Всё ещё до -8°C. Погода в Беларуси на выходные 20 и 21 марта

Девушку оскорбляли из-за веса даже родители. Сейчас её внешность – лучший ответ обидчикам
19 марта 2021 11:47

Девушку оскорбляли из-за веса даже родители. Сейчас её внешность – лучший ответ обидчикам

Не знаете, как ухаживать за обувью в межсезонье? Вот 5 советов от специалиста
19 марта 2021 10:23

Не знаете, как ухаживать за обувью в межсезонье? Вот 5 советов от специалиста