«Открой личико!» Как выглядит актриса, которая запомнилась всем ролью Гюльчатай
Наверное, почти все жители СССР видели фильм «Белое солнце пустыни». И уж точно его видели все русскоязычные космонавты. Раньше на примере этого фильма их учили работать с камерой, а теперь это уже просто традиция.
Одну из очень важных ролей в этом фильме сыграла Татьяна Федотова (Кузьмина). Её персонаж Гюльчатай полюбился миллионам телезрителей. К сожалению, это была первая и последняя роль Татьяны Павловны в кино.
Фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Сама история её попадания в фильм довольно забавная. Федотова прогуливала занятия в Вагановском училище, когда туда пришёл будущий знаменитый режиссёр Владимир Мотыль. Мужчина обратил внимание на симпатичную студентку и предложил ей прийти на кастинг.
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Фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Девушке не сразу досталась роль Гюльчатай, но когда Ирина Печерникова отказалась играть этого персонажа, съёмочная группа вспомнила про Татьяну Павловну. Студентке доверили роль, а директор училища даже распорядился засчитать ученице успешную сдачу экзаменов, чтобы она могла уехать на съёмки в Туркменистан.
И хотя персонаж Федотовой был принят более чем тепло, больше в кинематографе она не появлялась. Татьяна Павловна окончила училище и устроилась в танцевальный ансамбль «Ленконцерта».
Фото из открытых источников
В 1994 году Федотова посвятила себя религии. По её словам, она рада, что не стала актрисой, ведь слава сначала поднимает человека над другими, а потом делает его одиноким.
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