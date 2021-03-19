Девушку оскорбляли из-за веса даже родители. Сейчас её внешность – лучший ответ обидчикам

Девочка с восьми лет не могла сдержать свой аппетит и из-за этого набрала лишний вес. Принять её такой не захотели не только друзья и одноклассники, но даже родители. Как сообщает The Sun, 25-летняя Оля Ингелевич в восемь лет уже была «коренастым» ребёнком. В 11 лет врачи сказали, что ребёнок страдает ожирением, а пиковый момент наступил в 16 лет, когда Оля весила 117 кг.

Фото: Kennedy News

«Люди начали запугивать меня из-за моего веса. Я могла гулять по улице, а мальчики кричали мне: «Ты толстая, ты занимаешь слишком много места, ты должна просто умереть». Даже некоторые члены семьи советовали мне худеть не ради моего здоровья, а потому что «я уродливая и толстая, и меня никто никогда не полюбит», – рассказала Ингелевич.

Фото: Kennedy News

Родители девочки много работали, поэтому не могли проводить с дочерью достаточно времени. Когда Оля не была занята, она предпочитала находиться перед телевизором. И, конечно, в процессе просмотра Ингелевич что-нибудь ела.

Фото: Kennedy News

Когда девочка набрала вес, её стали дразнить в школе. Учителя никак не вмешивались в происходившее. Они просто сказали, что если школьница не хочет, чтобы её задирали, ей нужно похудеть, только и всего. Это привело к очередной волне переедания. Теперь Оля пыталась «заесть» стресс. «Но это не так просто. Похудеть не так просто, как сказать толстому человеку, чтобы он похудел», – отметила девушка.

Фото: Kennedy News

В 12 лет из-за ситуации в школе Оля переедала настолько сильно, что потом ей становилось плохо. Иногда девочка просто не могла больше есть и шла спать. А иногда её рвало от переедания. «То, что со мной обращались как с тучным ребенком, действительно повлияло на мои отношения как в подростковом, так и во взрослом возрасте. В подростковом возрасте я начала искать любви у всех, от кого я могла получить её. И у парней, у которых не следовало. Но все они пытались заставить меня похудеть», – продолжила Ингелевич.

Фото: Kennedy News

В 19 лет девушка поступила в университет и уехала из Лондона. Оля решила полностью пересмотреть свой образ жизни и наняла личного тренера. После тренировок по три дня в неделю британка поняла, что ей нравится прогуливаться и плавать.

Фото: Kennedy News

Также она узнала, как можно готовить свои любимые блюда таким образом, чтобы они не только не вредили, но были полезны для здоровья. За прошедшее время Ингелевич похудела на 51 кг, сейчас девушка весит 63 кг.

Фото: Kennedy News

«Когда я решила переехать из Лондона, я думала, что убегаю от всего и всех, кто причинил мне боль и издевался надо мной. Я хотела начать всё сначала, начать новую здоровую жизнь. Мне так повезло встретиться с моим персональным тренером. Она научила меня совершенно новому отношению к еде. И она была одной из первых, кто действительно поверил в меня. Никто другой не верил», – призналась Оля.

Фото: Kennedy News

Теперь девушка чувствует себя намного комфортнее и увереннее. После пережитого опыта она решила отказаться от цифрового маркетинга, который изучала, и тоже стать персональным тренером, чтобы помогать другим людям. «Забота о своём разуме и своём теле – лучшее вложение, которое вы можете сделать в жизни. И это единственное вложение, которое никто не может сделать вместо вас», – подвела итог Ингелевич.

Фото: Kennedy News