Не знаете, как ухаживать за обувью в межсезонье? Вот 5 советов от специалиста
Межсезонье – настоящая проверка на прочность для любой обуви. Дожди, слякоть и реагенты могут привести любимую пару в негодность. Чтобы не переобуваться каждую весну, за черевичками нужно ухаживать. Универсального средства для всех типов обуви нет. Для каждого материала – свой уход.
Павел Давыдов, мастер по ремонту обуви:
Бывают разные виды кремов. Есть хорошие, качественные, есть подделки. Желательно использовать натуральные и качественные крема, которые на основе натуральных восков и жиров. Зачастую кожаная обувь имеет свойство сохнуть, любая кожа подсыхает и ей необходим уход – увлажнение. Это делается специальными маслами, кремами, которые придают долговечность самому изделию.
Замшу лучше выгуливать в сухую погоду. Чтобы дождь не застал вас врасплох, не забудьте обработать обувь водоотталкивающей пропиткой. Если ноги все-таки промочили, учтите, что сушить башмачки нужно только при комнатной температуре. От каминов и фена лучше держаться подальше. Из-за горячей сушки изделие может потрескаться и быстро выйти из строя.
Павел Давыдов:
При влажной погоде, когда идет дождь либо снег, обувь требует чистки. Ее можно помыть под краном с теплой водой, не горячей, протереть ее тряпочкой и сушить обувь только на естественном воздухе без батареи, внутрь вкладывая какую-то ветошь или газеты.
Если обувь перестала блистать чистотой, с клинингом затягивать не стоит. Наводить марафет лучше сразу же после прихода домой. Вооружитесь щеткой и влажной тряпочкой. Чем быстрее удастся удалить грязь и реагенты с материала, тем больше шансов, что от пятен не останется и следа.
Павел Давыдов:
Обувь в стиральной машине стирать нельзя, так как в порошках, которыми вы стираете, находятся химические реагенты, которые впитываются в материал обуви и потом портят клеевую пленку в основании подошвы либо же в структуре самой обуви. После чего обувь ремонту уже не подлежит, так как клей нарушен, химические вещества находятся в обуви, которые уже не вывести, и после этого обувь склейке, сборке не подлежит.
Все новое – это хорошо забытое старое. Не спешите отправлять любимую пару в утиль. Если на заботу о туфлях совсем нет времени и желания, можно смело обращаться в обувные мастерские. Специалисты компании «Sky Cross» освежат внешний вид изделия и подарят обуви вторую жизнь.
Алексей Калинчук, владелец мастерской по ремонту обуви «Sky Cross»:
Мы умеем вычищать пары от пыли, грязи, соли, от реагентов выводим, также умеем красить гладкую кожу, все виды ворсовых кож, в некоторых случаях синтетические материалы. Мы можем менять подошвы, можем перешивать какие-то элементы. Умеем делать, начиная от простых работ в виде профилактики набоек и заканчивая сложными ремонтами.
Уход за обувью – дело нехитрое, но требует постоянства. Тогда любимая пара будет служить владельцу верой и правдой долгий срок и не потеряет свой первозданный вид.
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