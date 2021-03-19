Не знаете, как ухаживать за обувью в межсезонье? Вот 5 советов от специалиста

Межсезонье – настоящая проверка на прочность для любой обуви. Дожди, слякоть и реагенты могут привести любимую пару в негодность. Чтобы не переобуваться каждую весну, за черевичками нужно ухаживать. Универсального средства для всех типов обуви нет. Для каждого материала – свой уход.

Павел Давыдов, мастер по ремонту обуви: Бывают разные виды кремов. Есть хорошие, качественные, есть подделки. Желательно использовать натуральные и качественные крема, которые на основе натуральных восков и жиров. Зачастую кожаная обувь имеет свойство сохнуть, любая кожа подсыхает и ей необходим уход – увлажнение. Это делается специальными маслами, кремами, которые придают долговечность самому изделию.

Замшу лучше выгуливать в сухую погоду. Чтобы дождь не застал вас врасплох, не забудьте обработать обувь водоотталкивающей пропиткой. Если ноги все-таки промочили, учтите, что сушить башмачки нужно только при комнатной температуре. От каминов и фена лучше держаться подальше. Из-за горячей сушки изделие может потрескаться и быстро выйти из строя.

Павел Давыдов: При влажной погоде, когда идет дождь либо снег, обувь требует чистки. Ее можно помыть под краном с теплой водой, не горячей, протереть ее тряпочкой и сушить обувь только на естественном воздухе без батареи, внутрь вкладывая какую-то ветошь или газеты.

Если обувь перестала блистать чистотой, с клинингом затягивать не стоит. Наводить марафет лучше сразу же после прихода домой. Вооружитесь щеткой и влажной тряпочкой. Чем быстрее удастся удалить грязь и реагенты с материала, тем больше шансов, что от пятен не останется и следа.

Павел Давыдов:

Обувь в стиральной машине стирать нельзя, так как в порошках, которыми вы стираете, находятся химические реагенты, которые впитываются в материал обуви и потом портят клеевую пленку в основании подошвы либо же в структуре самой обуви. После чего обувь ремонту уже не подлежит, так как клей нарушен, химические вещества находятся в обуви, которые уже не вывести, и после этого обувь склейке, сборке не подлежит.