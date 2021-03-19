Всё ещё до -8°C. Погода в Беларуси на выходные 20 и 21 марта

Новости Беларуси. На выходных 20 и 21 марта в Беларуси ожидается по-настоящему зимняя погода.

Как сообщает Белгидромет, в субботу в республике будет облачно с прояснениями. В некоторых районах страны, основном в Минской области, пройдёт небольшой снег. В тёмное время суток местами прогнозируются слабый туман и гололёд. Из-за гололедицы на отдельных участках дорог в Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности.

Ночью ветер неустойчивый 2-5 м/с, днём – северо-западный 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2… -5 °C. В Витебской области похолодает до -6… -8 °C. Днём столбик термометра поднимется до 0…+4 °C.

В воскресенье сохранится облачная с прояснениями погода. Утром и днём почти по всей территории Беларуси ожидается мокрый снег. В тёмное время суток местами на дорогах прогнозируется гололедица.

Ветер западной четверти порывистый, утром и днём в отдельных районах сильный порывистый. Ночью воздух остынет до -2… -7 °С, в светлое время суток потеплеет до -1… +5 °С.