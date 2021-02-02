Парень попросил сделать блюдо очень острым. Повар исполнил желание со всей серьёзностью

Мужчина обожает острые блюда. Но почти всегда парню хочется, чтобы они были ещё острее. И в этот раз желание было исполнено.

Как сообщает World of Buzz, житель Малайзии Аит Ла часто заказывает острую курицу, но она оказывается не настолько острой, как хотелось бы. Поэтому 29 января Аит в примечании оставил сотрудникам ресторана угрозу.