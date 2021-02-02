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Парень попросил сделать блюдо очень острым. Повар исполнил желание со всей серьёзностью

02 февраля 2021 07:30
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Мужчина обожает острые блюда. Но почти всегда парню хочется, чтобы они были ещё острее. И в этот раз желание было исполнено. 

Как сообщает World of Buzz, житель Малайзии Аит Ла часто заказывает острую курицу, но она оказывается не настолько острой, как хотелось бы. Поэтому 29 января Аит в примечании оставил сотрудникам ресторана угрозу. 

Парень попросил сделать блюдо очень острым. Повар исполнил желание со всей серьёзностью -1

Фото: Facebook / Ait Lah

«Сделайте курицу настолько острой, чтобы я заплакал. Если у меня не появятся слёзы, я напишу жалобу», – заявил Ла. 

Парень попросил сделать блюдо очень острым. Повар исполнил желание со всей серьёзностью -4

Фото: Facebook / Ait Lah

Похоже, повар воспринял эту угрозу всерьёз и мысленно сказал что-то вроде: «Ни слова больше!» Когда малайзиец получил свой заказ, он был весьма впечатлён. Под слоем приправ было сложно разглядеть курицу. 

Парень попросил сделать блюдо очень острым. Повар исполнил желание со всей серьёзностью -7

Фото: Facebook / Ait Lah

Насколько сильно Ла понравилось блюдо, он не уточнил. Но мужчина признался в комментариях под своей публикацией в Facebook, что слёзы и насморк были ему обеспечены. А ещё Аит потом ходил в туалет «с огоньком». 

Парень попросил сделать блюдо очень острым. Повар исполнил желание со всей серьёзностью -10

Фото: Facebook / Ait Lah

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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