Парень попросил сделать блюдо очень острым. Повар исполнил желание со всей серьёзностью
Мужчина обожает острые блюда. Но почти всегда парню хочется, чтобы они были ещё острее. И в этот раз желание было исполнено.
Как сообщает World of Buzz, житель Малайзии Аит Ла часто заказывает острую курицу, но она оказывается не настолько острой, как хотелось бы. Поэтому 29 января Аит в примечании оставил сотрудникам ресторана угрозу.
«Сделайте курицу настолько острой, чтобы я заплакал. Если у меня не появятся слёзы, я напишу жалобу», – заявил Ла.
Похоже, повар воспринял эту угрозу всерьёз и мысленно сказал что-то вроде: «Ни слова больше!» Когда малайзиец получил свой заказ, он был весьма впечатлён. Под слоем приправ было сложно разглядеть курицу.
Насколько сильно Ла понравилось блюдо, он не уточнил. Но мужчина признался в комментариях под своей публикацией в Facebook, что слёзы и насморк были ему обеспечены. А ещё Аит потом ходил в туалет «с огоньком».
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