Учёным удалось найти в мозге человека зоны, отвечающие за вредные привычки

Ученые нашли в мозге человека зоны вредных привычек. Исследователи заметили, что у людей, которые бросают курить после травмы головы, повреждена одна из трех зон головного мозга.

Речь идет о верхней поясной, боковой префронтальной либо островковой коре. О результатах такого исследования сообщает RG.RU со ссылкой на статью в медицинском научном журнале Nature Medicine. Авторы замечают, что повреждения могли затрагивать и какие-либо другие зоны, но они тесно связаны с одной из трех перечисленных. Можно сказать, что ученые нашли последовательность из центров, где прячется никотиновая зависимость. Более того, если какое-то из этих звеньев последовательности повреждается, то зависимость резко ослабевает.

В ходе следующих экспериментов выяснилось, что эти же нервные центры отвечают и алкогольную зависимость. Их повреждение способно ослабить желание человека употреблять алкоголь. Предположительно, эти участки мозга могут влиять и на другие формы зависимостей.

Такое научное открытие в дальнейшем поможет эффективнее бороться с вредными привычками.