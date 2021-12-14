Вместо мармелада оказалось мыло. История одной смешной дегустации
Девушка по имени Джеки перепутала образец мыла с едой. Такие действия посетительницы поразили консультанта магазина, который явно не ожидал подобного.
Видео с дегустации девушка опубликовала у себя в TikTok. Оказалось, что Джеки вместе с подругой прогуливалась по торговому центру и увидела стойку с мармеладом. Решив не упускать возможность, она подошла попробовать сладость. Однако подруги не заметили, что зашли в магазин косметики.
Фото: tiktok.com/@jackiegansky
Мыло оказалось настолько похожим на мармелад, что Джеки ничего не заподозрила, пока не укусила изделие. Это увидел консультант, который поспешил на помощь девушке, дав салфетку и пакетик, чтобы выбросить остатки образца. Все действия юноши сопровождались яркой мимикой, из которой можно понять, насколько его удивило происходящее.
Фото: tiktok.com/@jackiegansky
Опубликованное видео посмотрело более трёх миллионов человек. Пользователи до сих пор гадают, что же смешнее: необычная дегустация или реакция консультанта.
Однако это не самый неловкий случай, который может произойти в магазине. Ранее мы рассказывали о девушке, которая после покупки куртки получила зубы в подарок. Подробнее можно узнать здесь.