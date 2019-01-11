Секреты красоты голливудских звезд: как сохранить молодость

В погоне за красотой, голливудские дивы готовы пойти на самые изощренные безумия. Например, Гвинет Пэлтроу уверена: за молодость души и тела отвечают камни. Актриса регулярно делает массаж с помощью нефритовых роллов и пьет воду, заряженную кристаллами.

Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Секрет Джей Ло – мантры. Лос-анджелесский дом певицы сверху донизу набит подушками с позитивными установками, а-ля «Я молода, каким бы ни был мой возраст» и «Время надо мной не властно».

Фото: instagram.com/jlo

Фото: instagram.com/jlo

Хайди Клум в свои 45 и вовсе впала в детство, отказавшись от возрастной косметики в пользу средств ухода для младенцев. Доктор заверил знаменитую модель: умывание шампунем для малышей залог долголетия.

Фото: instagram.com/heidiklum

Фото: instagram.com/heidiklum