Секреты красоты голливудских звезд: как сохранить молодость
В погоне за красотой, голливудские дивы готовы пойти на самые изощренные безумия.
Например, Гвинет Пэлтроу уверена: за молодость души и тела отвечают камни. Актриса регулярно делает массаж с помощью нефритовых роллов и пьет воду, заряженную кристаллами.
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow
Секрет Джей Ло – мантры. Лос-анджелесский дом певицы сверху донизу набит подушками с позитивными установками, а-ля «Я молода, каким бы ни был мой возраст» и «Время надо мной не властно».
Хайди Клум в свои 45 и вовсе впала в детство, отказавшись от возрастной косметики в пользу средств ухода для младенцев. Доктор заверил знаменитую модель: умывание шампунем для малышей залог долголетия.
Фото: instagram.com/heidiklum
Фото: instagram.com/heidiklum
Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин (читать далее).