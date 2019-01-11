Дмитрий Колдун и его семья посетили Брестскую крепость
Новости Беларуси. Недавно Дмитрий Колдун отправился с семьёй в путешествие. Первым делом белорусский певец посетил Германию, а сейчас побывал в Брестской крепости.
«Рассказываю Яну про то, о чём нельзя забыть ни зимой, ни летом», – сообщил Дмитрий на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/koldunmedia
Фанаты музыканта похвалили действия Колдуна.
«Очень хорошо, если вы рассказываете об этом. Какие вы милые»,
«Надеюсь, что это очень интересный рассказ»,
«Какие вы прекрасные и замечательные. Смотреть приятно»,
«Молодец, Дима, правильным курсом идёшь по жизни, привет семье».
Фото: instagram.com/koldunmedia
Колдун также поделился несколькими коротенькими роликами из Брестской крепости. Видеоряд сопровождается хорошо известной песней «Священная война». В конце своего рассказа певец упомянул, что хотя бы раз в этой крепости стоит побывать.
Фото: instagram.com/koldunmedia
С мнением Дмитрия вполне можно согласиться, поскольку Брестская крепость является одним из самых популярных туристических объектов страны.
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