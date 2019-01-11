Дмитрий Колдун и его семья посетили Брестскую крепость

Новости Беларуси. Недавно Дмитрий Колдун отправился с семьёй в путешествие. Первым делом белорусский певец посетил Германию, а сейчас побывал в Брестской крепости.

«Рассказываю Яну про то, о чём нельзя забыть ни зимой, ни летом», – сообщил Дмитрий на своей странице в Instagram.