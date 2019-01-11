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Дмитрий Колдун и его семья посетили Брестскую крепость

11 января 2019 10:10
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Новости Беларуси. Недавно Дмитрий Колдун отправился с семьёй в путешествие. Первым делом белорусский певец посетил Германию, а сейчас побывал в Брестской крепости.  

«Рассказываю Яну про то, о чём нельзя забыть ни зимой, ни летом», – сообщил Дмитрий на своей странице в Instagram.  

Дмитрий Колдун и его семья посетили Брестскую крепость-1

Фото: instagram.com/koldunmedia  

Фанаты музыканта похвалили действия Колдуна.  

«Очень хорошо, если вы рассказываете об этом. Какие вы милые»,  

«Надеюсь, что это очень интересный рассказ»,  

«Какие вы прекрасные и замечательные. Смотреть приятно»,  

«Молодец, Дима, правильным курсом идёшь по жизни, привет семье».  

Дмитрий Колдун и его семья посетили Брестскую крепость-4

Фото: instagram.com/koldunmedia  

Колдун также поделился несколькими коротенькими роликами из Брестской крепости. Видеоряд сопровождается хорошо известной песней «Священная война». В конце своего рассказа певец упомянул, что хотя бы раз в этой крепости стоит побывать.  

Дмитрий Колдун и его семья посетили Брестскую крепость-7

Фото: instagram.com/koldunmedia  

С мнением Дмитрия вполне можно согласиться, поскольку Брестская крепость является одним из самых популярных туристических объектов страны.  

О том, куда ещё сходить туристам в Беларуси, можно посмотреть здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Дмитрий Колдун

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