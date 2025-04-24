Я беременная 4-м спорила с протестующими! Анна Гомоненко о событиях 2020-го в Минске

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Анна Гомоненко, жительница Ветки:

Когда я была 9 августа беременная четвертым ребенком, именно в этот день люди шли по железнодорожному вокзалу и говорили: вот, этот Лукашенко! Я была тогда гражданкой Украины, мне еще не давал никто гражданства. Я говорю: вы посмотрите, идиоты, что вы хотите? Едьте на Украину, посмотрите.

А что они добивались? В Евросоюз вступить? Хорошо. Давайте на Украину. Платная медицина – раз. Платное образование – два. Третье – что? Нет никакого порядка. Гаишник останавливает, там никто не пристегивается. 500 гривен, говорит, и едь.

Я считаю, что в 2020 году Президент правильно сделал, что дал отпор. А иначе было бы хуже. Начали бы дербанить эти все земли. В первую очередь, это была бы коррупция, сумасшедшая просто. И все бы эти люди потом плакали от того, что они были за красно-белых.