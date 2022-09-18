Из девочки в районной школе в популярную ведущую. Секреты успеха Натальи Надольской

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущей экономической рубрики и программы «Точки над i» Натальи Надольской.

Фото: instagram.com/nadolskaya_tv

Как вы пришли в журналистику? Наталья Надольская, ведущая:

Факультет журналистики Белгосуниверситета в 90-е годы был самым популярным наряду с юридическим и экономическим. Поступить туда было не просто сложно, а практически нереально. Особенно для девочки, окончившей школу в районном центре с серебряной медалью. Там учились золотые медалисты, дети писателей, именитых журналистов и филологов. Но амбиции у меня уже тогда были смелыми. А как мы знаем, смелость города берет. Я самостоятельно приняла решение поступать на факультет журналистики и стала усиленно готовиться. Поступила на подготовительные курсы БГУ, где преподаватели факультета журналистики готовили будущих абитуриентов к поступлению. Уже там я познакомилась со своими будущими одногруппниками и Екатерина Забенько, с которой мы дружим уже более 25 лет, из их числа. На факультете журналистики нам преподавали живые легенды печатного и эфирного слова: доцент кафедры стилистики и литературного редактирования Ангелина Александровна Руденко, профессор кафедры периодической печати и веб-журналистики, доктор филологических наук Виктор Иванович Ивченков, доцент, кандидат филологических наук Дмитрий Николаевич Дроздов, профессор кафедры телевидения и радиовещания, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Григорьевич Булацкий, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой литературно-художественной критики Людмила Петровна Саенкова. Обучаясь у таких светил, разве был у нас шанс не стать хорошими журналистами?

Фото: instagram.com/nadolskaya_tv

Кроме журфака вы окончили Академию при Президенте. Почему? Наталья Надольская:

В 2014 году уже в возрасте 35 лет я снова села за студенческую парту. Поступила в Институт государственной службы Академии управления при Президенте на кафедру кадровой политики и психологии управления. За два года обучения я прошла полный курс подготовки профессиональных управленческих кадров нового поколения, одинаково востребованных как в органах государственной власти, так и в бизнес-структурах. И есть большая разница, когда ты студент в 17 лет и в 35. Отношение к учебе более осознанное и ответственности больше. Нет надобности списывать и гнаться за оценками. Ты четко понимаешь, что твои компетенции в будущем будут зависеть от уровня и глубины твоего образования сейчас. В 35 ты учишься не ради «корочки», диплома или оценок. Ты делаешь это ради будущей квалификации.

Фото: instagram.com/nadolskaya_tv

Вы более 20 лет на СТВ. Почему вы так полюбили это место? Наталья Надольская:

На СТВ в этом году будет мой 23-й телевизионный сезон. Я пришла работать на канал, будучи еще студенткой 4 курса факультета журналистики БГУ. Тогда мы начинали с небольших выпусков городских новостей, которые выходили на частоте 8 канала. И уже 1 января 2000 года мы вышли в эфир как самостоятельный телевизионный канал с собственным вещанием. На начальном этапе это были только выпуски новостей. Мы рассказывали зрителям о нашем городе, его жителях, улицах, памятных местах. С годами канал рос и развивался. Вместе с ним набирались опыта и мы. За время работы на канале я была корреспондентом и ведущей программы «Новости «24 часа», руководителем службы корреспондентской сети и международной информации, автором и ведущей программы «Тема дня», руководителем программы «Утро». Студия хорошего настроения», заместителем директора дирекции художественных программ. Сегодня я обозреватель по экономическим вопросам и ведущая женского ток-шоу «Точки над i». 23 года назад было, возможно, меньше профессионализма и гораздо больше энтузиазма. Выпускники факультета журналистики БГУ... Тогда мы были дерзкие, пытливые, энергичные. Отсутствие журналистского опыта с лихвой компенсировалось желанием творить и днем, и ночью. Тогда нам в силу возраста и неопытности прощали ошибки и фактические, и орфографические. Сегодня права на ошибку нет. Для СТВ сейчас золотой период, когда соблюден идеальный баланс опыта, профессионализма, технической оснащенности, новаторства и идейности. У канала есть свое лицо в виде авторской журналистки, есть четкое понимание того, как надо доносить информационную повестку, чтобы зритель нам доверял, принимал то, о чем мы рассказываем, и понимал, что мы хотим ему сказать. Но чтобы не было пресыщения, отторжения и желания переключить канал от ощущения «заезженной пластинки». Мы этим не страдаем. Думаю, секрет СТВ в искренности и простоте подачи информации, которая легко усваивается и не вызывает ощущения навязчивости. У нас просторные студии и цифровое оснащение для реализации самых смелых творческих задач. Мы стали выпускать в эфир политические и общественные ток-шоу, наши новости оформились в информационный канал.

Фото: instagram.com/nadolskaya_tv

Расскажите забавный случай, который вам больше всего запомнился за всю журналистскую деятельность? Наталья Надольская:

Когда мы только начинали ездить на съемки, мы брали с собой прямоугольные пластмассовые видеокассеты формата VHS. И самым страшным для молодого журналиста было забыть ее на базе и приехать на съемки без кассеты. И вот однажды, уже прибыв к месту событий, оператор говорит мне: «Давай кассету!» И тут на лбу у меня выступают капли холодного пота: я понимаю, что кассету не взяла с собой на съемки. Надо было видеть тогда выражение лица моего оператора. В нем читалось и возмущение, и удивление, и сочувствие. Без кассеты невозможно работать. После таких случаев, у журналистов появился анекдотичный диалог: «Давай кассету!». «Ха, с кассетой каждый может, а ты попробуй снять без кассеты!» Считалось, что каждый журналист проходит своего рода боевое крещение, забывая на съемки видеокассету. Обычно стресса от одного раза хватает на всю жизнь. И такое больше не повторялось.

Фото: instagram.com/nadolskaya_tv

Что вы думаете о проекте «Точки над i»? Наталья Надольская:

Работа ведущей ток-шоу «Точки над i» на телеканале «РТР-Беларусь» – это еще одна грань журналистского мастерства. Возможность проявить себя мастером разговорного жанра. На площадке одновременно находятся десятки человек, эксперты и гости программы, операторы, режиссеры, редакторы, продюсеры, сценаристы, гримеры. Это живое общение здесь и сейчас. Это та самая работа в команде, когда все настроены на результат. Формат программы подразумевает дискуссию и довольно бурное обсуждение тем. Неважно, говорим мы про обновленный Кодекс об образовании или разбираем тонкости и нюансы семейных отношений невестки и свекрови. Задача ведущих: дать высказаться всем сторонам конфликта и к концу эфира постараться прийти к компромиссу. Примирить враждующих, объяснить несведущим, дать высказаться всем кто «за» и кто «против». Иногда бывает сложно оставаться беспристрастной и объективной, всегда хочется занять чью-либо сторону. Моя задача как ведущей: помочь гостям ярче выразить свою точку зрения, проявиться эмоциям и дать ту информацию, на которую отреагирует зритель положительно или отрицательно, что тоже результат!

Фото: instagram.com/nadolskaya_tv

Вы не только успешный журналист, но и мама троих детей. Как совмещаете семейную жизнь с работой? Наталья Надольская:

Я работаю с полной отдачей и вдохновением, и главный мой поставщик энергии – это моя семья. Работа, семья и отдых – это три кита, на которых держится Наталья Надольская. Последний «кит» самый маленький в этом списке, но иногда удается «украсть» у себя же немного времени для того, чтобы с новыми силами отдаться работе и семье. Мои девочки-двойняшки, Полина и Ульяна, в этом году пошли в первый класс. Старший сын Илья перешел в 5-й класс. Жизнь за городом подразумевает постоянные разъезды и дедлайны. Меня часто спрашивают, как я все успеваю. Отвечаю: планирование, дисциплина и бесценная помощь в лице мужа, бабушек и дедушки. Только благодаря помощи моих близких я могу совмещать полноценно семью и работу. Конечно, усталость накапливается. Но есть спорт, книги, встречи с друзьями, путешествия, чтобы выдохнуть, перезагрузиться и получить заряд положительных эмоций.