Это самый лучший Президент, не зря его Батькой называют – уроженка Украины о Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Анна Гомоненко, жительница Ветки:

Я даже не могла представить себе, что я могу так близко подойти к Президенту. Он сильный, мужественный, очень ответственный. Ну, и какой-то родной.

Мне вообще кажется, что это самый лучший Президент, который может быть. А в Украине кто был? Это не президенты. А Лукашенко – конечно. Это же Батька! Его же не зря Батькой называли. Его всю жизнь Батькой называли. Даже маленькая, помню, мне было 6 лет, всегда по новостям показывали о Беларуси – он Батька был. Он и остался.

Чистая страна. Всегда говорили, там порядок и нет коррупции. Это самое главное, потому что в Украине только деньги дал власти, без разницы кому – тогда все будет.