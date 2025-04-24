Им платят сумасшедшие деньги, там бесплатные наркотики! Украинка сбежала из страны и поселилась в Беларуси

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Анна Гомоненко, жительница Ветки:

У меня в Украине осталась бабушка и мама, но я с ними не поддерживаю связи. Мама поддержала военные действия, она пошла на войну, воюет и считает, что она права. Бабушка тоже. Но я сказала, что я сирота. У меня никого нет. Я отказалась от всех. Категорически. Я не хочу.

Фотографии присылали. Прислали фотографии на 8 Марта свекрови – вот посмотрите, Анина мама кушать варит с автоматом в военной форме. Кашу. Как вы готовите? С автоматом в руках? Как она может готовить? Нет, там платят сумасшедшие деньги. Там бесплатный алкоголь, там бесплатные наркотики.

Я считаю, что вся эта власть возбудила эту войну. Почему? Потому что им же надо эти земли. Это Америка все виновата. В Донецке, в Луганске эти шахты, земли. Это все было специально, потому что им нужно выкупить.