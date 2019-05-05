Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара

Лето уже не за горами, а значит наступает пора выездов за город для отдыха и приготовления еды на кострах. Армянский повар Сергей Мартиросян поделился секретом, как сделать вкусный шашлык.

«Шашлык начал готовить, можно сказать, когда начал ходить. У нас в Армении так принято. Если мужиком родился – так иди к костру», – со смехом рассказал Сергей.