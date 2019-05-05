Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара
Лето уже не за горами, а значит наступает пора выездов за город для отдыха и приготовления еды на кострах. Армянский повар Сергей Мартиросян поделился секретом, как сделать вкусный шашлык.
«Шашлык начал готовить, можно сказать, когда начал ходить. У нас в Армении так принято. Если мужиком родился – так иди к костру», – со смехом рассказал Сергей.
По словам повара, к каждому мясу нужно подобрать свою температуру приготовления. Например, для свинины подойдёт умеренный жар.
Нарезать мясо Мартиросян рекомендует кусками по 50 грамм. На полтора килограмма шашлыка достаточно небольшой горсти соли и щепотки чёрного перца. Повар поясняет, что острота должна быть приятной.
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Далее мясо посыпается паприкой – её тоже много не нужно, она должна лишь придать красивый цвет. Потом для аромата добавляется базилик. Последней специей идёт цитрон, это армянская трава, которая в Беларуси не растёт. Иногда говорят, что цитрон можно заменить тархуном, но Сергей не рекомендует этого делать.
Затем мясо смешивается с луком и заливается подсолнечным маслом. На полтора килограмма мяса достаточно 50 мл масла. Можно добавить немного воды, чтобы шашлык лучше пропитался приправами.
Мясо следует нанизывать на шампур надёжно. Повар поясняет, что висящее на шампуре мясо быстрее не жарится. Также между кусками шашлыка нужно оставлять пространство, иначе прилегающие части останутся сырыми.
На приготовление свинины потребуется 15-20 минут, баранину придётся держать над углями в 2-3 раза дольше. Что касается специй, для куриного шашлыка подойдут кориандр, укроп, петрушка, корица, имбирь, тмин. Для баранины – розмарин, чабрец и орегано.
Видеоруководство по приготовлению шашлыка от Сергея Мартиросяна можно посмотреть здесь.