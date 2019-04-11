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Меган Маркл и принц Гарри решили сохранить в секрете рождение ребёнка

11 апреля 2019 12:05
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Новости Великобритании. Совсем скоро Меган Маркл и принц Гарри станут родителями. 

Однако пара решила отойти от нескольких сложившихся традиций, например, супруги не планируют позировать на ступенях роддома с новорожденным. Родители приняли решение, что поклонники королевской семьи увидят фото ребенка только на официальных снимках спустя время после родов.

За пару месяцев до родов Меган Маркл. Десять фактов о королевских родах

Меган Маркл и принц Гарри решили сохранить в секрете рождение ребёнка-1

В официальном заявлении, которое опубликовано дворцом, сказано, что пара благодарит всех за поддержку. Однако в нем также стали известны некоторые решения супругов.

«Герцог и герцогиня Сассексские очень благодарны за добрые слова, которые они получают от людей из Соединенного  Королевства, а также со всего мира. Однако их Королевские величества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, а сейчас они хотят использовать возможность отпраздновать появления нового члена семьи в узком кругу».

Для обоих родителей малыш станет первенцем. Также недавно стало известно, что Меган Маркл планирует родить ребенка дома – в резиденции, куда совсем недавно переехала пара.

Пол ребёнка, крёстные, титулы. Развенчиваем главные мифы о первенце Меган Маркл и принца Гарри (читать далее).

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Принц Гарри # Фотофакт

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