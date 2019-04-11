Меган Маркл и принц Гарри решили сохранить в секрете рождение ребёнка

Однако пара решила отойти от нескольких сложившихся традиций, например, супруги не планируют позировать на ступенях роддома с новорожденным. Родители приняли решение, что поклонники королевской семьи увидят фото ребенка только на официальных снимках спустя время после родов.

В официальном заявлении, которое опубликовано дворцом, сказано, что пара благодарит всех за поддержку. Однако в нем также стали известны некоторые решения супругов.

«Герцог и герцогиня Сассексские очень благодарны за добрые слова, которые они получают от людей из Соединенного Королевства, а также со всего мира. Однако их Королевские величества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, а сейчас они хотят использовать возможность отпраздновать появления нового члена семьи в узком кругу».

Для обоих родителей малыш станет первенцем. Также недавно стало известно, что Меган Маркл планирует родить ребенка дома – в резиденции, куда совсем недавно переехала пара.