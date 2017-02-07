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Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира

07 февраля 2017 11:53
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Новости Италии. Итальянский фотограф и путешественник Габриэль Галимберти в каждой из стран во время своей поездки делал снимок ребенка и его любимых игрушек. Из этих снимков получился целый

проект «Истории игрушек»,

где дети из разных уголков мира впускают фотографа в свой мир и показывают свои самые дорогие вещи.

Орли, США (Браунсвилл, штат Техас)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -1

Фото: gabrielegalimberti.com

Мать Орли мексиканка, а отец – американец. Мальчик никогда не был на родине матери, потому что мама говорит, что там опасно. Любимые игрушки мальчика – динозавры, а птеродактили над кроватью защищают его от злых духов и мексиканцев, которые похищают детей.

Мауди, Замбия (Калулуши)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -4

Фото: gabrielegalimberti.com

Мауди родилась в небольшом поселении в Центральной Замбии. Она играет на улице с деревенскими детьми, которые учатся в одной школе. В Калулуши дети от 3 до 10 лет являются одноклассниками. В деревне нет магазинов, ресторанов, гостиниц и только нескольким детям повезло, что они имеют игрушки. Мауди с друзьями нашли коробку с очками на улице и теперь постоянно играют с ними.

Ли Ю Чен, Китай (Шэньян)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -7

Фото: gabrielegalimberti.com

Ли Ю родился в Шэньяне на севере Китая. Его семья – это мама, папа и бабушка. Они живут в ​​маленькой квартире в южном пригороде Шэньяна. Его любимые игрушки – пистолеты. Мальчик ставит маленькие коробочки над столом, а потом стреляет по ним из ружья резиновыми пулями. Еще его фаворит среди игрушек – йо-йо, потому что любимый персонаж Ли Ю из мультфильма использует йо-йо как оружие.

Пупут, Индонезия (Бали)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -10

Фото: gabrielegalimberti.com

Пупут родилась в Убуде на Бали. Она никогда не видела своего отца. Он умер, когда ее мать была на пятом месяце беременности. Мама девочки работает поваром в небольшом ресторане всего в 200 метрах от своего дома. У Пупут немного игрушек. Она чаще всего играет с пластиковыми шариками, как с кеглями, расставляя на земле и запуская крученый резиновый шар в них.

Алессия, Италия (Кастильон-Фьорентино, Тоскана)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -13

Фото: gabrielegalimberti.com

Семья Алессии владеет одной из самых крупных ферм в Тоскане. Девочка любит играть с животными и помогать своему деду. Маленькими игрушечными инструментами она приносит корм домашним коровам.

Абель, Мексика (Нопальтепек)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -16

Фото: gabrielegalimberti.com

Абель родился и вырос в маленьком мексиканском городке, который находится в часе езды от Мехико. На этом фото он позирует со всеми своими игрушками. Он любит проводить время с машинками, а иногда играет с ними со своей младшей сестрой. Абель третий из пяти детей в семье.

Ноэль, США (Даллас, Техас)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -19

Фото: gabrielegalimberti.com

Ноэль хочет быть пилотом. Он играет только с самолетами любых размеров, а иногда и с игровой приставкой, но только используя авиасимулятор. Его любимое развлечение – поставить маленьких Lego-человечков на большой Boeing, который подарил отец, и запустить в сад.

Алленах, Филиппины (Эл Нидо)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -22

Фото: gabrielegalimberti.com

У девочки много игрушечных животных. Самый любимый цвет Алленах – оранжевый, она любит яркие краски. Ей не нравятся белые игрушки, потому что они становится грязными слишком быстро.

Кейнор, Коста-Рика (Кауита)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -25

Фото: gabrielegalimberti.com

Кейнор родился на карибском побережье Коста-Рики, и он не покидал это место ни на один день. Мальчик живет в 300 метрах от пляжа. Иногда мать отпускает его плавать вместе со старшим братом. Отец Kейнора собирает модели машинок. Уже более двухсот игрушечных автомобилей! Иногда папа дает мальчику старую машинку и теперь Кейнор, повторяя за отцом, положил начало своей коллекции. 

Тайра, Швеция (Стокгольм)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -28

Фото: gabrielegalimberti.com

Тайра живет в красивом доме. У нее и старшей сестры любимые игрушки – красная плита и кукольный дом. Иногда Тайра любит притвориться, что у нее есть дети и что она готовит для них.

Чива, Малави (Мчинджи)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -31

Фото: gabrielegalimberti.com

Чива живет в маленькой хижине с матерью, отцом и сестрой. У них нет электричества и проточной воды. Девочка помогает своей маме носить воду из реки. В селе – более пятидесяти детей, и они всегда играют вместе на улице. У Чивы всего 3 игрушки, которые ей дали волонтеры. Ее любимая – большой динозавр, потому что он может защитить ее от опасных животных.

Арафа и Аиша, Занзибар 

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -34

Фото: gabrielegalimberti.com

Арафа и Айша близнецы. Они спят в одной постели, носят одинаковую одежду, ходят в школу вместе, делят одни и те же игрушки. Девочки живут в двухкомнатном доме, в котором в обеих комнатах находятся спальни, а также есть кухня и туалет снаружи.

Бефсайда, Гаити (Порт-о-Пренс)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -37

Фото: gabrielegalimberti.com

Девочка и ее семья жили в доме. Ожнажды жилище разрушило сильное землетрясение. Оба ее родителя глухие, но Бефсайда прекрасно слышит. Сейчас семья живет в местном лагере, который был построен американской неправительственной организацией. Она работает с глухими, в лагере почти 90% людей не слышат и не говорят. Все игрушки Бефсайде подарили здесь. Она хочет стать парикмахером. Бефсайда очень грустит, потому что ее брат отрезал половину волос ее любимой кукле.

Елена, Грузия (Тбилиси)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -40

Фото: gabrielegalimberti.com

Елена пока не ходит в школу, но уже научилась читать и писать. Поэтому все ее любимые игрушки связаны со
школой – это карандаши, тетради, ручки, пеналы.

Тангавизи, Кения

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -43

Тангавизи родился в маленькой хижине в деревне масаев на юге Кении. Его кровать изготовлена ​​из старого матраса и тряпок. Мальчик всегда играет за пределами дома с другими деревенскими ребятами, но каждую ночь спит вместе со своей уникальной игрушкой – плюшевой обезьяной.

Лукас, Австралия (Сидней)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -46

Фото: gabrielegalimberti.com

Лукас живет вместе со своими родителями и сестрой в большом доме в восточной части Сиднея. Первой игрушкой, которую его отец дал ему два года назад, был маленький поезд. С этого момента Лукас любит поезда и собирает их. Своим любимым называет деревянный. Мальчик всегда играет с ним и признается, что мечтает работать в метро Сиднея.

Джулия, Албания (Тирана)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -49

Фото: gabrielegalimberti.com

Джулия живет вместе со своими родителями в небольшой квартире в центре города. Ее отец работает на заправке, а мать – домохозяйка. Оба говорят на итальянском, потому что выучили его по телевидению. Они уверены, что Джулия тоже выучит итальянский в ближайшее время. Девочка любит куклы, а особенно Барби.

Найя, Никарагуа (Манагуа)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -52

Фото: gabrielegalimberti.com

Девочка имеет немного кухонной утвари, но ей никогда не становится скучно играть с ней. Найя использует грязь и траву из сада и "готовит" торты для своей старшей сестры. Найя говорит, что в будущем она будет управлять рестораном, который полюбят туристы.

Таха, Ливан (Бейрут)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -55

Фото: gabrielegalimberti.com

Таха родился в Палестине, но теперь живет в Ливане. Вся его семья беженцы. Они живут в трущобах вместе с тысячами других людей. Все из Палестины. Для того, чтобы получить воду и электричество, семья должна незаконно соединить дом со зданием государственной службы. Таха имеет только одну игрушку – машину, и у него не было никаких сомнений, когда его попросили назвать любимую.

Ральф, Латвия (Рига)

Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира -58

Фото: gabrielegalimberti.com

Мама мальчика была водителем такси 10 лет. По ее словам, Ральф практически вырос внутри автомобиля. Теперь он любит игрушечные машинки, и ему никогда не бывает скучно с ними. Он любит представлять, что тротуар – это гоночное ралли. Любимый мультфильм Ральфа – «Тачки», мальчик смотрит его стабильно раз в неделю.

Больше фото из проекта можно найти здесь.

# Игрушки # Фотофакт # калейдоскоп # Габриэль Галимберти

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