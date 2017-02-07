Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира

Новости Италии. Итальянский фотограф и путешественник Габриэль Галимберти в каждой из стран во время своей поездки делал снимок ребенка и его любимых игрушек. Из этих снимков получился целый проект «Истории игрушек», где дети из разных уголков мира впускают фотографа в свой мир и показывают свои самые дорогие вещи. Орли, США (Браунсвилл, штат Техас)

Фото: gabrielegalimberti.com

Мать Орли мексиканка, а отец – американец. Мальчик никогда не был на родине матери, потому что мама говорит, что там опасно. Любимые игрушки мальчика – динозавры, а птеродактили над кроватью защищают его от злых духов и мексиканцев, которые похищают детей. Мауди, Замбия (Калулуши)

Фото: gabrielegalimberti.com

Мауди родилась в небольшом поселении в Центральной Замбии. Она играет на улице с деревенскими детьми, которые учатся в одной школе. В Калулуши дети от 3 до 10 лет являются одноклассниками. В деревне нет магазинов, ресторанов, гостиниц и только нескольким детям повезло, что они имеют игрушки. Мауди с друзьями нашли коробку с очками на улице и теперь постоянно играют с ними. Ли Ю Чен, Китай (Шэньян)

Фото: gabrielegalimberti.com

Ли Ю родился в Шэньяне на севере Китая. Его семья – это мама, папа и бабушка. Они живут в ​​маленькой квартире в южном пригороде Шэньяна. Его любимые игрушки – пистолеты. Мальчик ставит маленькие коробочки над столом, а потом стреляет по ним из ружья резиновыми пулями. Еще его фаворит среди игрушек – йо-йо, потому что любимый персонаж Ли Ю из мультфильма использует йо-йо как оружие. Пупут, Индонезия (Бали)

Фото: gabrielegalimberti.com

Пупут родилась в Убуде на Бали. Она никогда не видела своего отца. Он умер, когда ее мать была на пятом месяце беременности. Мама девочки работает поваром в небольшом ресторане всего в 200 метрах от своего дома. У Пупут немного игрушек. Она чаще всего играет с пластиковыми шариками, как с кеглями, расставляя на земле и запуская крученый резиновый шар в них. Алессия, Италия (Кастильон-Фьорентино, Тоскана)

Фото: gabrielegalimberti.com

Семья Алессии владеет одной из самых крупных ферм в Тоскане. Девочка любит играть с животными и помогать своему деду. Маленькими игрушечными инструментами она приносит корм домашним коровам. Абель, Мексика (Нопальтепек)

Фото: gabrielegalimberti.com

Абель родился и вырос в маленьком мексиканском городке, который находится в часе езды от Мехико. На этом фото он позирует со всеми своими игрушками. Он любит проводить время с машинками, а иногда играет с ними со своей младшей сестрой. Абель третий из пяти детей в семье. Ноэль, США (Даллас, Техас)

Фото: gabrielegalimberti.com

Ноэль хочет быть пилотом. Он играет только с самолетами любых размеров, а иногда и с игровой приставкой, но только используя авиасимулятор. Его любимое развлечение – поставить маленьких Lego-человечков на большой Boeing, который подарил отец, и запустить в сад. Алленах, Филиппины (Эл Нидо)

Фото: gabrielegalimberti.com

У девочки много игрушечных животных. Самый любимый цвет Алленах – оранжевый, она любит яркие краски. Ей не нравятся белые игрушки, потому что они становится грязными слишком быстро. Кейнор, Коста-Рика (Кауита)

Фото: gabrielegalimberti.com

Кейнор родился на карибском побережье Коста-Рики, и он не покидал это место ни на один день. Мальчик живет в 300 метрах от пляжа. Иногда мать отпускает его плавать вместе со старшим братом. Отец Kейнора собирает модели машинок. Уже более двухсот игрушечных автомобилей! Иногда папа дает мальчику старую машинку и теперь Кейнор, повторяя за отцом, положил начало своей коллекции. Тайра, Швеция (Стокгольм)

Фото: gabrielegalimberti.com

Тайра живет в красивом доме. У нее и старшей сестры любимые игрушки – красная плита и кукольный дом. Иногда Тайра любит притвориться, что у нее есть дети и что она готовит для них. Чива, Малави (Мчинджи)

Фото: gabrielegalimberti.com

Чива живет в маленькой хижине с матерью, отцом и сестрой. У них нет электричества и проточной воды. Девочка помогает своей маме носить воду из реки. В селе – более пятидесяти детей, и они всегда играют вместе на улице. У Чивы всего 3 игрушки, которые ей дали волонтеры. Ее любимая – большой динозавр, потому что он может защитить ее от опасных животных. Арафа и Аиша, Занзибар

Фото: gabrielegalimberti.com

Арафа и Айша близнецы. Они спят в одной постели, носят одинаковую одежду, ходят в школу вместе, делят одни и те же игрушки. Девочки живут в двухкомнатном доме, в котором в обеих комнатах находятся спальни, а также есть кухня и туалет снаружи. Бефсайда, Гаити (Порт-о-Пренс)

Фото: gabrielegalimberti.com

Девочка и ее семья жили в доме. Ожнажды жилище разрушило сильное землетрясение. Оба ее родителя глухие, но Бефсайда прекрасно слышит. Сейчас семья живет в местном лагере, который был построен американской неправительственной организацией. Она работает с глухими, в лагере почти 90% людей не слышат и не говорят. Все игрушки Бефсайде подарили здесь. Она хочет стать парикмахером. Бефсайда очень грустит, потому что ее брат отрезал половину волос ее любимой кукле. Елена, Грузия (Тбилиси)

Фото: gabrielegalimberti.com

Елена пока не ходит в школу, но уже научилась читать и писать. Поэтому все ее любимые игрушки связаны со

школой – это карандаши, тетради, ручки, пеналы. Тангавизи, Кения

Тангавизи родился в маленькой хижине в деревне масаев на юге Кении. Его кровать изготовлена ​​из старого матраса и тряпок. Мальчик всегда играет за пределами дома с другими деревенскими ребятами, но каждую ночь спит вместе со своей уникальной игрушкой – плюшевой обезьяной. Лукас, Австралия (Сидней)

Фото: gabrielegalimberti.com

Лукас живет вместе со своими родителями и сестрой в большом доме в восточной части Сиднея. Первой игрушкой, которую его отец дал ему два года назад, был маленький поезд. С этого момента Лукас любит поезда и собирает их. Своим любимым называет деревянный. Мальчик всегда играет с ним и признается, что мечтает работать в метро Сиднея. Джулия, Албания (Тирана)

Фото: gabrielegalimberti.com

Джулия живет вместе со своими родителями в небольшой квартире в центре города. Ее отец работает на заправке, а мать – домохозяйка. Оба говорят на итальянском, потому что выучили его по телевидению. Они уверены, что Джулия тоже выучит итальянский в ближайшее время. Девочка любит куклы, а особенно Барби. Найя, Никарагуа (Манагуа)

Фото: gabrielegalimberti.com

Девочка имеет немного кухонной утвари, но ей никогда не становится скучно играть с ней. Найя использует грязь и траву из сада и "готовит" торты для своей старшей сестры. Найя говорит, что в будущем она будет управлять рестораном, который полюбят туристы. Таха, Ливан (Бейрут)

Фото: gabrielegalimberti.com

Таха родился в Палестине, но теперь живет в Ливане. Вся его семья беженцы. Они живут в трущобах вместе с тысячами других людей. Все из Палестины. Для того, чтобы получить воду и электричество, семья должна незаконно соединить дом со зданием государственной службы. Таха имеет только одну игрушку – машину, и у него не было никаких сомнений, когда его попросили назвать любимую. Ральф, Латвия (Рига)

Фото: gabrielegalimberti.com