Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира
Новости Италии. Итальянский фотограф и путешественник Габриэль Галимберти в каждой из стран во время своей поездки делал снимок ребенка и его любимых игрушек. Из этих снимков получился целый
проект «Истории игрушек»,
где дети из разных уголков мира впускают фотографа в свой мир и показывают свои самые дорогие вещи.
Орли, США (Браунсвилл, штат Техас)
Фото: gabrielegalimberti.com
Мать Орли мексиканка, а отец – американец. Мальчик никогда не был на родине матери, потому что мама говорит, что там опасно. Любимые игрушки мальчика – динозавры, а птеродактили над кроватью защищают его от злых духов и мексиканцев, которые похищают детей.
Мауди, Замбия (Калулуши)
Фото: gabrielegalimberti.com
Мауди родилась в небольшом поселении в Центральной Замбии. Она играет на улице с деревенскими детьми, которые учатся в одной школе. В Калулуши дети от 3 до 10 лет являются одноклассниками. В деревне нет магазинов, ресторанов, гостиниц и только нескольким детям повезло, что они имеют игрушки. Мауди с друзьями нашли коробку с очками на улице и теперь постоянно играют с ними.
Ли Ю Чен, Китай (Шэньян)
Фото: gabrielegalimberti.com
Ли Ю родился в Шэньяне на севере Китая. Его семья – это мама, папа и бабушка. Они живут в маленькой квартире в южном пригороде Шэньяна. Его любимые игрушки – пистолеты. Мальчик ставит маленькие коробочки над столом, а потом стреляет по ним из ружья резиновыми пулями. Еще его фаворит среди игрушек – йо-йо, потому что любимый персонаж Ли Ю из мультфильма использует йо-йо как оружие.
Пупут, Индонезия (Бали)
Фото: gabrielegalimberti.com
Пупут родилась в Убуде на Бали. Она никогда не видела своего отца. Он умер, когда ее мать была на пятом месяце беременности. Мама девочки работает поваром в небольшом ресторане всего в 200 метрах от своего дома. У Пупут немного игрушек. Она чаще всего играет с пластиковыми шариками, как с кеглями, расставляя на земле и запуская крученый резиновый шар в них.
Алессия, Италия (Кастильон-Фьорентино, Тоскана)
Фото: gabrielegalimberti.com
Семья Алессии владеет одной из самых крупных ферм в Тоскане. Девочка любит играть с животными и помогать своему деду. Маленькими игрушечными инструментами она приносит корм домашним коровам.
Абель, Мексика (Нопальтепек)
Фото: gabrielegalimberti.com
Абель родился и вырос в маленьком мексиканском городке, который находится в часе езды от Мехико. На этом фото он позирует со всеми своими игрушками. Он любит проводить время с машинками, а иногда играет с ними со своей младшей сестрой. Абель третий из пяти детей в семье.
Ноэль, США (Даллас, Техас)
Фото: gabrielegalimberti.com
Ноэль хочет быть пилотом. Он играет только с самолетами любых размеров, а иногда и с игровой приставкой, но только используя авиасимулятор. Его любимое развлечение – поставить маленьких Lego-человечков на большой Boeing, который подарил отец, и запустить в сад.
Алленах, Филиппины (Эл Нидо)
Фото: gabrielegalimberti.com
У девочки много игрушечных животных. Самый любимый цвет Алленах – оранжевый, она любит яркие краски. Ей не нравятся белые игрушки, потому что они становится грязными слишком быстро.
Кейнор, Коста-Рика (Кауита)
Фото: gabrielegalimberti.com
Кейнор родился на карибском побережье Коста-Рики, и он не покидал это место ни на один день. Мальчик живет в 300 метрах от пляжа. Иногда мать отпускает его плавать вместе со старшим братом. Отец Kейнора собирает модели машинок. Уже более двухсот игрушечных автомобилей! Иногда папа дает мальчику старую машинку и теперь Кейнор, повторяя за отцом, положил начало своей коллекции.
Тайра, Швеция (Стокгольм)
Фото: gabrielegalimberti.com
Тайра живет в красивом доме. У нее и старшей сестры любимые игрушки – красная плита и кукольный дом. Иногда Тайра любит притвориться, что у нее есть дети и что она готовит для них.
Чива, Малави (Мчинджи)
Фото: gabrielegalimberti.com
Чива живет в маленькой хижине с матерью, отцом и сестрой. У них нет электричества и проточной воды. Девочка помогает своей маме носить воду из реки. В селе – более пятидесяти детей, и они всегда играют вместе на улице. У Чивы всего 3 игрушки, которые ей дали волонтеры. Ее любимая – большой динозавр, потому что он может защитить ее от опасных животных.
Арафа и Аиша, Занзибар
Фото: gabrielegalimberti.com
Арафа и Айша близнецы. Они спят в одной постели, носят одинаковую одежду, ходят в школу вместе, делят одни и те же игрушки. Девочки живут в двухкомнатном доме, в котором в обеих комнатах находятся спальни, а также есть кухня и туалет снаружи.
Бефсайда, Гаити (Порт-о-Пренс)
Фото: gabrielegalimberti.com
Девочка и ее семья жили в доме. Ожнажды жилище разрушило сильное землетрясение. Оба ее родителя глухие, но Бефсайда прекрасно слышит. Сейчас семья живет в местном лагере, который был построен американской неправительственной организацией. Она работает с глухими, в лагере почти 90% людей не слышат и не говорят. Все игрушки Бефсайде подарили здесь. Она хочет стать парикмахером. Бефсайда очень грустит, потому что ее брат отрезал половину волос ее любимой кукле.
Елена, Грузия (Тбилиси)
Фото: gabrielegalimberti.com
Елена пока не ходит в школу, но уже научилась читать и писать. Поэтому все ее любимые игрушки связаны со
школой – это карандаши, тетради, ручки, пеналы.
Тангавизи, Кения
Тангавизи родился в маленькой хижине в деревне масаев на юге Кении. Его кровать изготовлена из старого матраса и тряпок. Мальчик всегда играет за пределами дома с другими деревенскими ребятами, но каждую ночь спит вместе со своей уникальной игрушкой – плюшевой обезьяной.
Лукас, Австралия (Сидней)
Фото: gabrielegalimberti.com
Лукас живет вместе со своими родителями и сестрой в большом доме в восточной части Сиднея. Первой игрушкой, которую его отец дал ему два года назад, был маленький поезд. С этого момента Лукас любит поезда и собирает их. Своим любимым называет деревянный. Мальчик всегда играет с ним и признается, что мечтает работать в метро Сиднея.
Джулия, Албания (Тирана)
Фото: gabrielegalimberti.com
Джулия живет вместе со своими родителями в небольшой квартире в центре города. Ее отец работает на заправке, а мать – домохозяйка. Оба говорят на итальянском, потому что выучили его по телевидению. Они уверены, что Джулия тоже выучит итальянский в ближайшее время. Девочка любит куклы, а особенно Барби.
Найя, Никарагуа (Манагуа)
Фото: gabrielegalimberti.com
Девочка имеет немного кухонной утвари, но ей никогда не становится скучно играть с ней. Найя использует грязь и траву из сада и "готовит" торты для своей старшей сестры. Найя говорит, что в будущем она будет управлять рестораном, который полюбят туристы.
Таха, Ливан (Бейрут)
Фото: gabrielegalimberti.com
Таха родился в Палестине, но теперь живет в Ливане. Вся его семья беженцы. Они живут в трущобах вместе с тысячами других людей. Все из Палестины. Для того, чтобы получить воду и электричество, семья должна незаконно соединить дом со зданием государственной службы. Таха имеет только одну игрушку – машину, и у него не было никаких сомнений, когда его попросили назвать любимую.
Ральф, Латвия (Рига)
Фото: gabrielegalimberti.com
Мама мальчика была водителем такси 10 лет. По ее словам, Ральф практически вырос внутри автомобиля. Теперь он любит игрушечные машинки, и ему никогда не бывает скучно с ними. Он любит представлять, что тротуар – это гоночное ралли. Любимый мультфильм Ральфа – «Тачки», мальчик смотрит его стабильно раз в неделю.
Больше фото из проекта можно найти здесь.