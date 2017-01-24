В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2017»

Новости США. 24 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония объявления номинантов на одну из самых значимых кинонаград – премию Оскар.
В нынешнем году рекорд по количеству номинаций поставил мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» – у него 14 возможностей получить статуэтку. У фильмов «Прибытие» и «Лунный свет» – по 8, а у работ «По соображениям совести», «Манчестер у моря», «Лев» – по 6 номинаций. В главной категории «Лучший фильм» за престижную премию борьбу будут вести 9 картин.
Фильм «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского, который в декабре попал в шорт-лист в категории «Лучший фильм на иностранном языке»,
в итоге не получил номинацию на Оскар.
Церемония вручения награды «Оскар-2017» состоится 26 февраля, ее проведет известный американский комик Джимми Киммел.
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
Список номинантов популярной кинонаграды в основных категориях в этом году выглядит так:
Лучший фильм
«Прибытие» (Arrival) Дени Вильнева
«Ограды» (Fences ) Дензела Вашингтона
«Любой ценой» (Hell or High Water) Дэвида Маккензи
«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) Мела Гибсона
«Скрытые фигуры» (Hidden Figures) Теда Мелфи
«Ла-Ла Ленд» (La La Land) Дэмьена Шазелла
«Лев» (Lion) Гарта Дэвиса
«Манчестер у моря» (Manchester by the Sea) Кеннета Лонергана
«Лунный свет» (Moonlight) Барри Дженкинса
Лучший режиссер
Дэмьен Шазел, «Ла-Ла Ленд»
Дени Вильнев, «Прибытие»
Мэл Гибсон, «По соображениям совести»
Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»
Барри Дженкинс, «Лунный свет»
Лучшая мужская роль
Кейси Аффлек «Манчестер у моря»
Дензел Вашингтон, «Ограды»
Райан Гослинг, «Ла-Ла Ленд»
Вигго Мортенсен, «Капитан Фантастик»
Эндрю Гарфилд, «По соображениям совести»
Лучшая женская роль
Изабель Юппер, «Она»
Рут Негга, «Лавинг»
Натали Портман, «Джеки»
Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»
Мерил Стрип, «Флоренс Фостер Дженкинс»
Лучший актер второго плана
Джефф Бриджес, «Любой ценой»
Махершала Али, «Лунный свет»
Дев Пател, «Лев»
Лукас Хеджес, «Манчестер у моря»
Майкл Шэннон, «Под покровом ночи»
Лучшая актриса второго плана
Виола Дэвис, «Ограды»
Наоми Гаррис, «Лунный свет»
Николь Кидман, «Лев»
Октавия Спенсер, «Скрытые фигуры»
Мишель Уильямс, «Манчестер у моря»
Лучший оригинальный сценарий
«Ла-Ла Лэнд»
«Манчестер у моря»
«Лобстер»
«Любой ценой»
«Женщины XX века»
Лучший адаптированный сценарий
«Прибытие»
«Ограды»
«Скрытые фигуры»
«Лев»
«Лунный свет»
Лучший анимационный фильм
«Зверополис»
«Кубо. Легенда о самурае»
«Моана»
«Жизнь кабачка»
«Зверопой»
«Красная черепаха»
Лучший фильм на иностранном языке
«Коммивояжер» (Иран)
«Тони Эрдманн» (Германия)
«Моя земля» (Дания)
«Вторая жизнь Уве» (Швеция)
«Танна» (Австралия)
Лучшие визуальные эффекты
«Глубоководный горизонт»
«Доктор Стрэндж»
«Кубо. Легенда о самурае»
«Изгой-один: Звездные войны. Истории»
«Книга джунглей»
Лучшая песня
«Моана» — «How far will I go»
«Ла-Ла Ленд» — «Audition»
«Ла-Ла Ленд» — «City of Stars»
«Тролли» — «Can’t stop the feeling»
«Джим: История Джеймса Фоули» — «Empty Chair»
Автор: Шкет Елизавета