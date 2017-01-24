В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2017»

Новости США. 24 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония объявления номинантов на одну из самых значимых кинонаград – премию Оскар.



В нынешнем году рекорд по количеству номинаций поставил мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» – у него 14 возможностей получить статуэтку. У фильмов «Прибытие» и «Лунный свет» – по 8, а у работ «По соображениям совести», «Манчестер у моря», «Лев» – по 6 номинаций. В главной категории «Лучший фильм» за престижную премию борьбу будут вести 9 картин.

Фильм «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского, который в декабре попал в шорт-лист в категории «Лучший фильм на иностранном языке»,

в итоге не получил номинацию на Оскар.

Церемония вручения награды «Оскар-2017» состоится 26 февраля, ее проведет известный американский комик Джимми Киммел.