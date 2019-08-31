Прямой эфир

Осень начнётся с магнитной бури. Когда именно и насколько она опасна?

31 августа 2019 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первая магнитная буря осени ожидается в первый же день месяца. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН РФ.

Ожидается, что уровень бури будет G1 – самый слабый из возможных, поэтому серьёзной опасности нет. Магнитные возмущения начнутся уже вечером 31 августа, а своего пика достигнут примерно в три часа ночи 1 сентября. Успокоится магнитное поле примерно к девяти часам утра.

Как бороться с метеозависимостью?

Остальной сентябрь ожидается без магнитных бурь.

Напомним, мощнейшая магнитная буря в этом году была в мае.

Она оценивалась в три балла по пятибалльной шкале – здесь подробности.

# Космос # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Гороскоп на сентябрь. У Близнецов – новые знакомства, а у Львов ожидаются проблемы с деньгами
31 августа 2019 10:08

Гороскоп на сентябрь. У Близнецов – новые знакомства, а у Львов ожидаются проблемы с деньгами

Марина Ладынина. Что остановило карьеру 45-летней звезды советского кино?
30 августа 2019 14:27

Марина Ладынина. Что остановило карьеру 45-летней звезды советского кино?

Тренировался по четыре минуты в день. Мужчина за пять месяцев похудел на 13 килограммов
30 августа 2019 13:29

Тренировался по четыре минуты в день. Мужчина за пять месяцев похудел на 13 килограммов