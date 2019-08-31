Осень начнётся с магнитной бури. Когда именно и насколько она опасна?

Новости Беларуси. Первая магнитная буря осени ожидается в первый же день месяца. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН РФ.

Ожидается, что уровень бури будет G1 – самый слабый из возможных, поэтому серьёзной опасности нет. Магнитные возмущения начнутся уже вечером 31 августа, а своего пика достигнут примерно в три часа ночи 1 сентября. Успокоится магнитное поле примерно к девяти часам утра.

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Остальной сентябрь ожидается без магнитных бурь.

Напомним, мощнейшая магнитная буря в этом году была в мае.