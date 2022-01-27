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Впервые за четыре года – мужчина. Стало известно, кто победил на ЧБ по бадминтону

27 января 2022 20:03
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Новости Беларуси. Определились победители и призеры чемпионата страны по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В мужском одиночном разряде сенсационную викторию одержал 17-летний гомельчанин Глеб Швытков, который является членом национальной команды.  

Впервые за четыре года – мужчина. Стало известно, кто победил на ЧБ по бадминтону-1

Отметим, что в состав сборной Беларуси на протяжении последних четырех лет входили только женщины. Сейчас ситуация изменилась – помимо Швыдкова, в списках значится и Александр Александрович.  

Впервые за четыре года – мужчина. Стало известно, кто победил на ЧБ по бадминтону-4

В заключительный день соревнований было разыграно пять комплектов наград. В женском сегменте очередной чемпионский титул завоевала Алеся Зайцева, она вырвала победу в трехсетовой дуэли у Марьяны Вербицкой – 16:21, 21:15, 22:20. В парных разрядах победили Чернявская – Бицукова, Конах – Ларюшин. В разделе микст не было равных Зайцевой и Ларюшену.  

# Белорусские спортсмены # Глеб Швытков # Александр Александрович # Алеся Зайцева # Марьяна Вербицкая # Анастасия Чернявская # Юлия Бицукова # Андрей Конах # Илья Ларюшин # Фотофакт

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