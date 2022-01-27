Впервые за четыре года – мужчина. Стало известно, кто победил на ЧБ по бадминтону

Новости Беларуси. Определились победители и призеры чемпионата страны по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В мужском одиночном разряде сенсационную викторию одержал 17-летний гомельчанин Глеб Швытков, который является членом национальной команды.

Отметим, что в состав сборной Беларуси на протяжении последних четырех лет входили только женщины. Сейчас ситуация изменилась – помимо Швыдкова, в списках значится и Александр Александрович.