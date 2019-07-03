«Они являются «звёздами» Instagram, у них есть своя публика». Ланская рассказала о своих котиках и любимом блюде

Какое блюдо больше всего ты любишь готовить?

Алёна Ланская:

Ранее, когда я не была вегетарианкой, а я уже больше года вегетарианка, я готовила, конечно же, все различные блюда из мяса. Это была и баранина в коньяке с мятой, с чесноком. Различные пироги пекла. Я и сейчас это умею, и готовлю, когда ко мне приезжают гости. Но для себя сейчас я выбрала другой рацион. И мне он очень нравится. Это, всё-таки, овощи и фрукты.