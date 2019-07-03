«Они являются «звёздами» Instagram, у них есть своя публика». Ланская рассказала о своих котиках и любимом блюде

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженная артистка Республики Беларусь – Алёна Ланская.
Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Мало кто знает, но я человек такой двуполярный. Потому что сцена – это одна роль, а в жизни я немножко другой человек. Я на сцене могу быть эпатажной, вокруг меня всегда огромное количество слухов, домыслов, которые я не спешу развеивать. Пусть наслаждаются, людям необходимо что-либо обсуждать. Иначе просто скучно. Но в жизни я люблю комфорт.
У меня дома живут котики. И кстати, они являются «звёздами» Инстаграма, потому что у них есть своя определённая публика. Я люблю готовить, люблю заниматься какими-то домашними делами, люблю спорт, люблю путешествовать.
Какое блюдо больше всего ты любишь готовить?
Алёна Ланская:
Ранее, когда я не была вегетарианкой, а я уже больше года вегетарианка, я готовила, конечно же, все различные блюда из мяса. Это была и баранина в коньяке с мятой, с чесноком. Различные пироги пекла. Я и сейчас это умею, и готовлю, когда ко мне приезжают гости. Но для себя сейчас я выбрала другой рацион. И мне он очень нравится. Это, всё-таки, овощи и фрукты.
Алёна Ланская: «Нашим артистам не хватает смелости и дерзости»