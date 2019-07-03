Почему комары кого-то кусают чаще? Советы, которые помогут избавиться от назойливых насекомых

Если вы любите гулять по вечерам около водоемов и затененных мест, то, наверняка, сталкивались с комарами. Эти насекомые очень назойливы, и не заметить их невозможно. Кто-то все лето старается подбирать одежду так, чтобы не появился очередной укус, а кто-то ничего не делает для того, чтобы комары не беспокоили. Существует несколько версий, почему одних комары кусают постоянно, а другие не знают о такой проблеме.

Группа крови

Если насекомое услышит запах, который выделяет человек с первой группой крови, то не отстанет. Ученые выяснили, что людей с этой группой крови комары кусают в два раза чаще. Меньше всего комары любят людей со второй группой, их кусают очень редко.

Потливость

Замечали, что во время занятий спортом комары так и норовят вас укусить? Это все из-за выделения пота. Молочная кислота, которая выделяется во время физической активности, является отличной приманкой. Поэтому тренируйтесь в закрытой одежде или перенесите занятие в зал.

Алкоголь

Спиртные напитки повышают температуру тела человека, а это очень сильно привлекает внимание комара. Кроме этого, насекомым нравится запах этанола, они могут услышать его на расстоянии 30 метров.