Почему комары кого-то кусают чаще? Советы, которые помогут избавиться от назойливых насекомых

Если вы любите гулять по вечерам около водоемов и затененных мест, то, наверняка, сталкивались с комарами. Эти насекомые очень назойливы, и не заметить их невозможно. Кто-то все лето старается подбирать одежду так, чтобы не появился очередной укус, а кто-то ничего не делает для того, чтобы комары не беспокоили. Существует несколько версий, почему одних комары кусают постоянно, а другие не знают о такой проблеме.
Группа крови
Если насекомое услышит запах, который выделяет человек с первой группой крови, то не отстанет. Ученые выяснили, что людей с этой группой крови комары кусают в два раза чаще. Меньше всего комары любят людей со второй группой, их кусают очень редко.
Потливость
Замечали, что во время занятий спортом комары так и норовят вас укусить? Это все из-за выделения пота. Молочная кислота, которая выделяется во время физической активности, является отличной приманкой. Поэтому тренируйтесь в закрытой одежде или перенесите занятие в зал.
Алкоголь
Спиртные напитки повышают температуру тела человека, а это очень сильно привлекает внимание комара. Кроме этого, насекомым нравится запах этанола, они могут услышать его на расстоянии 30 метров.
Углекислый газ
Существует гипотеза, что комарам очень нравится запах углекислого газа при дыхании человека. Если человек начинает чаще дышать, то вероятность появления укуса увеличивается в несколько раз. Дети дышат чаще взрослых, именно поэтому комары больше их кусают.
Генетика
Ученые из Лондона выяснили, что в организме некоторых людей вырабатываются особые вещества, которые отпугивают насекомых. Выработка таких веществ зависит от генетики.
Как защититься от комаров?
Чтобы комары перестали атаковать, купите эвкалиптовое масло и смешайте его с соком лимона, нанесите на тело. Исследователи выяснили, что насекомые ненавидят запах лимона. Еще комары не любят запах корицы и чеснока, поэтому эти растения тоже можно успешно использовать.
Некоторые средства, которые защитят от укусов, можно приготовить в домашних условиях, рецепты можно узнать здесь.
Что делать, если укусы уже появились?
1. Если беспокоит сильный зуд, то место укуса можно помазать спиртом.
2. Быстро снимает зуд аспирин. Для этого необходимо измельчить таблетку и смешать ее с водой, а затем помазать место укуса.
3. Если вы не расчесали укус до ранки, то можно прижечь его уксусом.
4. Чтобы укус быстрее прошел, промойте его соленой водой.