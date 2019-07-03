А вы знали, что за Домом офицеров в Минске сохранился ДОТ времён ВОВ?

Беларусь была для немцев воротами в Польшу, а затем и на рейхстаг. Даже линию обороны назвали «Фатерланд» – Отечество. Укрепляли Минск основательно и фаршировали взрывчаткой ещё с 1943 года. Дабы в случае чего, город не достался никому.

Анастасия Макеева, СТВ:

За Домом офицеров – то самое эхо войны. Когда немцы соорудили здесь долговременную огневую точку для пулемётчика, неизвестно. Но уже осенью 1944 года он стал одним из экспонатов выставки трофейной техники. К слову, это не единственный ДОТ в Минске.

По прогнозам гитлеровцев, наступление Красной Армии должно было начаться летом 1944 года близ Ковеля в Украине. Никак не в Минске! Стремительная фронтовая наступательная операция застала оккупантов врасплох. Ирина Воронкова, старший научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Это была классическая операция, которая была проведена в обстановке глубочайшей секретности. 27 июня немцы в Минске уже начали свою эвакуацию из города, хотя успели нанести максимум вреда. Были взорваны или сожжены крупнейшие известные заводы, полностью выведены из строя трамвайные линии, водопровод, канализация, электроосвещение.

В ночь со 2 на 3 июля в районе нынешней улицы Толбухина, тогда окраины города, уже стояли танки 4-й гвардейской бригады полковника Лосика. В это же время взвод Дмитрия Фроликова тайно подошёл к Минску с миссией прорваться к зданию Дома правительства. С задачей справился, но о звании героя младший лейтенант так и не узнал. Он сгорел в танке в Восточной Пруссии. Среди тех, кто отдал свою жизнь за освобождение, и Василий Зенкин. Юлия Колтович, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Нелёгкие огневые вёрсты были пройдены и войсками 31-й армии под командованием генерала-лейтенанта Василия Васильевича Глаголева. Именно воины 31-й армии водрузили красные флаги над Домом правительства, Домом Красной Армии и театром Янки Купалы.

Уже в 22 часа 3 июля Москва салютовала в честь освобождения Минска. Победителей горожане встречали со слезами и цветами. А 5 июля с освобождением Минска Сталина поздравил Уинстон Черчилль. Но война продолжалась. Город напоминал обгоревший конструктор. Повсюду действовали диверсанты. Немцы продолжали бомбить железнодорожный узел, аэродром и центр аж до 23 июля. Анастасия Макеева, СТВ:

О тех страшных событиях сегодня на Военном кладбище молчит семья Белькевичей. Две сестры и пятеро детей погибли в районе нынешней улицы Маяковского 4 июля от прямого попадания бомбы.

Антон Рудак, историк, краевед:

В центре Минска между улицами Интернациональной, Карла Маркса, Володарского и Янки Купалы было около 850 зданий, из них не были разрушены только около 80.

Ирина Воронкова:

105 тысяч немцев оставалось восточнее города в треугольнике Минск-Червень-Борисов – это знаменитый Минский котёл и они прорывались на запад. Они не просто прорывались, они имели ещё и тяжёлое вооружение. Тогда спасать город прибыло более 20 тысяч партизан. Среди них был и Василий Давжонак. В партизанский отряд Воронянского «Борьба» он вступил ещё семиклассником, а в июле 44-го стал частью «Багратиона». Из Острошицкого городка подошли к Минску. Пустырь из кирпичей и измождённые люди. Эту картину бравый партизан не забудет никогда. Василий Давжонак, ветеран Великой Отечественной войны:

Наша бригада и я вели бои в районе, где сейчас оперный театр. 3 дня ещё пришлось сражаться в окружении. Даже одного генерала мы взяли в плен.

Анатолий Криворот, научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Эта немецкая группировка была разбита 7-8, а окончательно – 11 июля. Взяты в плен, потом были перенаправлены в Москву, где их провели позорным маршем. Во славу всех партизан 16 июля на месте ипподрома было решено провести парад. Честь открыть праздник выпала родной бригаде Васи Давжонка. «Народные мстители» шли в первых рядах среди 30 тысяч партизан. Да не одни, а со своим боевым товарищем Малышом. Козла нарядили в немецкие ордена и посмеялись от души. Герои же пришли, в чём было.

Василий Давжонак:

У меня была одна штанина так, а другая так, сапоги у меня были хорошие, потому что мы убили немецкого офицера, я снял и надел себе. Козёл к нам подвязался, когда мы брали город рядом с Вилейкой. Когда шёл бой, козленок обойдёт и за сосну спрячется.