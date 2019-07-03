Аистёнок Жора строит кота и ест кильку. Его выкинули из гнезда, а люди подобрали

Аист на крыше – счастье под крышей! В нашем случае, счастье под крышей есть, а вот аист оказался на земле! Птенца выбросили из гнезда родители – так бывает. И не нужно считать их жестокими: у природы свои законы.

Но аистёнок не разбился. Беспомощный комочек подобрали люди в деревне Заречки Дрогичинского района. И сделали полноценным членом семейства Богуш. Подробности рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» .

Малыша назвали Жора. Поселился он в бывшей собачьей конуре в вольере. Птица уже заметно подросла и освоилась: аист не даёт командовать петухам и держит в строгости кота, потому что главный во дворе – он.

По словам хозяев, Жора просто обожает кильку! И ест её 5 раз в день. Хозяйка иногда балует питомца путассу. А воду он пьёт только холодную. А уж чем не обделён аистёнок, так это вниманием детей соседских.