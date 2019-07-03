Алёна Ланская: «Нашим артистам не хватает смелости и дерзости»

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мы белорусы – думаю, что прекрасно было видно на открытии ІІ Европейских игр, на церемонии открытия – вот этот массовый концерт нам продемонстрировал, насколько яркая наша история, культурная история, насколько мы иногда забываем про некоторые детали, про знаковых личностей, которые прославляли нашу страну, народ.

Мы просто скромные, нашим артистам просто не хватает смелости, дерзости, куража. Потому что: «А что подумают потом, в конце?» Посмотрите на наших коллег на российской, украинской эстраде – они очень смелые. Да, есть вторая сторона медали – тебя могут оценить или не оценить, кто-то из твоего окружения уйдёт. Но здесь же такой момент, что кто-то уходит, а кто-то приходит. Поэтому вот этот баланс всегда соблюдается. Не хватает смелости и дерзости.

«Они являются «звёздами» Instagram, у них есть своя публика». Ланская рассказала о своих котиках и любимом блюде