«Если отец был идеальным, то поиск усложняется». Психологические блоки женщин в общении с мужчинами
Марина Прохорова, психолог:
Сейчас мы живем в такое время, когда большой акцент делается на внешности, на форме предъявления, на самопрезентации. Показателем успешности сейчас являются уже какие-то модные часы, очки, аксессуары, обувь, дорогая ли у тебя машина. И тогда девушка, видя такого хорошо «упакованного» принца, начинает переживать, что она, такая Золушка, не совсем ему подойдет.
Вписаться в якобы идеальную картину мира своего избранника дамы готовы любым способом: одни плотно подсаживаются на уколы красоты, другие стремительно навешивают на себя сомнительные регалии и заслуги.
Марина Прохорова:
Все сейчас девушки поголовно стремятся кем-то стать, даже в юном возрасте уже есть такая тенденция: представлять из себя кого-то, какого-то специалиста, стать Instagram-дивами, вести свои блоги, делать из себя какую-то важную персону. Этому способствуют, конечно, соцсети.
Такой самообман не решает проблему, а дает лишь временный эффект удовлетворения. На пути к построению отношений барышни спотыкаются и о другие психологические барьеры.
Марина Прохорова:
Если девушка наблюдала гармоничные отношения между родителями, отец участвовал в ее жизни, тогда у нее есть ориентир. В дальнейшем, выбирая себе партнера и занимаясь поиском спутника жизни, так или иначе подсознательно происходит вот это сравнение. Если отец был идеальным, то, конечно, поиск своей второй половинки усложняется.
Заприметив на горизонте подходящую кандидатуру, не судите о его жизненных ориентирах по внешним атрибутам и не додумывайте образ идеальной пассии. Не прячьтесь за тенью своих страхов, дайте себе шанс быть счастливой.