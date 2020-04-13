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«Если отец был идеальным, то поиск усложняется». Психологические блоки женщин в общении с мужчинами

13 апреля 2020 08:21
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Марина Прохорова, психолог:
Сейчас мы живем в такое время, когда большой акцент делается на внешности, на форме предъявления, на самопрезентации. Показателем успешности сейчас являются уже какие-то модные часы, очки, аксессуары, обувь, дорогая ли у тебя машина. И тогда девушка, видя такого хорошо «упакованного» принца, начинает переживать, что она, такая Золушка, не совсем ему подойдет.

«Если отец был идеальным, то поиск усложняется». Психологические блоки женщин в общении с мужчинами-1

Вписаться в якобы идеальную картину мира своего избранника дамы готовы любым способом: одни плотно подсаживаются на уколы красоты, другие стремительно навешивают на себя сомнительные регалии и заслуги.

«Если отец был идеальным, то поиск усложняется». Психологические блоки женщин в общении с мужчинами-4

Марина Прохорова:
Все сейчас девушки поголовно стремятся кем-то стать, даже в юном возрасте уже есть такая тенденция: представлять из себя кого-то, какого-то специалиста, стать Instagram-дивами, вести свои блоги, делать из себя какую-то важную персону. Этому способствуют, конечно, соцсети.

«Если отец был идеальным, то поиск усложняется». Психологические блоки женщин в общении с мужчинами-7

Такой самообман не решает проблему, а дает лишь временный эффект удовлетворения. На пути к построению отношений барышни спотыкаются и о другие психологические барьеры.

«Если отец был идеальным, то поиск усложняется». Психологические блоки женщин в общении с мужчинами-10

Марина Прохорова:
Если девушка наблюдала гармоничные отношения между родителями, отец участвовал в ее жизни, тогда у нее есть ориентир. В дальнейшем, выбирая себе партнера и занимаясь поиском спутника жизни, так или иначе подсознательно происходит вот это сравнение. Если отец был идеальным, то, конечно, поиск своей второй половинки усложняется.

«Если отец был идеальным, то поиск усложняется». Психологические блоки женщин в общении с мужчинами-13

Заприметив на горизонте подходящую кандидатуру, не судите о его жизненных ориентирах по внешним атрибутам и не додумывайте образ идеальной пассии. Не прячьтесь за тенью своих страхов, дайте себе шанс быть счастливой.  

«Если отец был идеальным, то поиск усложняется». Психологические блоки женщин в общении с мужчинами-16

# Психология # калейдоскоп # Марина Прохорова # Мария Кронда # Фотофакт # отношения

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