Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
Новости России. 25 мая российской певице и матери троих детей Кристине Орбакайте исполняется 48 лет.
Творческий путь артистки начался в семь лет, когда она впервые появилась на телевидении. В одиннадцать лет Кристина Эдмундовна исполнила главную роль в фильме «Чучело» и получила множество восторженных отзывов.
Как певица Орбакайте дебютировала в 21-летнем возрасте. Кстати, в это время у неё уже был сын Никита Пресняков. Постепенно дочь Аллы Пугачёвой стала набирать популярность. Кристина Эдмундовна выступает в театре, поёт, снимается в клипах и фильмах. Активной творческой деятельностью Орбакайте занимается и по сей день.
Мы решили посмотреть, как менялась Кристина Эдмундовна и для этого собрали 19 фотографий.
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Фото: кадр из клипа «Пусть говорят». (1985 год)
Фото: кадр из клипа «Ну почему». (1991 год)
Фото: кадр из клипа «Горькое похмелье». (1992 год)
Фото: кадр из клипа «Всё, что им нужно, это только любовь». (1993 год)
Фото: кадр из клипа «Вербочки». (1996 год)
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Фото: кадр из клипа «Dancing Queen». (2000 год)
Фото: кадр из клипа «Свет твоей любви». (2003 год)
Фото: кадр из клипа «Каждый день с тобой». (2005 год)
Фото: кадр из клипа «Разрешаю только раз». (2010 год)
Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2013 год)
Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2014 год)
Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2015 год)
Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2016 год)
Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2017 год)
Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2018 год)
Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2019 год)