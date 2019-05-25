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Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица

25 мая 2019 12:20
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Новости России. 25 мая российской певице и матери троих детей Кристине Орбакайте исполняется 48 лет.  

Творческий путь артистки начался в семь лет, когда она впервые появилась на телевидении. В одиннадцать лет Кристина Эдмундовна исполнила главную роль в фильме «Чучело» и получила множество восторженных отзывов.  

Как певица Орбакайте дебютировала в 21-летнем возрасте. Кстати, в это время у неё уже был сын Никита Пресняков. Постепенно дочь Аллы Пугачёвой стала набирать популярность. Кристина Эдмундовна выступает в театре, поёт, снимается в клипах и фильмах. Активной творческой деятельностью Орбакайте занимается и по сей день.  

Мы решили посмотреть, как менялась Кристина Эдмундовна и для этого собрали 19 фотографий.  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-1

Фото: instagram.com/orbakaite_k  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-3

Фото: instagram.com/orbakaite_k  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-5

Фото: кадр из клипа «Пусть говорят». (1985 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-7

Фото: кадр из клипа «Ну почему». (1991 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-9

Фото: кадр из клипа «Горькое похмелье». (1992 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-11

Фото: кадр из клипа «Всё, что им нужно, это только любовь». (1993 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-13

Фото: кадр из клипа «Вербочки». (1996 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-15

Фото: instagram.com/orbakaite_k  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-17

Фото: кадр из клипа «Dancing Queen». (2000 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-19

Фото: кадр из клипа «Свет твоей любви​​​​​​​». (2003 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-21

Фото: кадр из клипа «Каждый день с тобой». (2005 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-23

Фото: кадр из клипа «Разрешаю только раз​​​​​​​». (2010 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-25

Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2013 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-27

Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2014 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-29

Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2015 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-31

Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2016 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-33

Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2017 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-35

Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2018 год)  

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица-37

Фото: instagram.com/orbakaite_k. (2019 год)  

# Звезды # калейдоскоп # Кристина Орбакайте # Никита Пресняков # Алла Пугачёва # Фотофакт

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