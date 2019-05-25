Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица

Новости России. 25 мая российской певице и матери троих детей Кристине Орбакайте исполняется 48 лет.

Творческий путь артистки начался в семь лет, когда она впервые появилась на телевидении. В одиннадцать лет Кристина Эдмундовна исполнила главную роль в фильме «Чучело» и получила множество восторженных отзывов.

Как певица Орбакайте дебютировала в 21-летнем возрасте. Кстати, в это время у неё уже был сын Никита Пресняков. Постепенно дочь Аллы Пугачёвой стала набирать популярность. Кристина Эдмундовна выступает в театре, поёт, снимается в клипах и фильмах. Активной творческой деятельностью Орбакайте занимается и по сей день.

Мы решили посмотреть, как менялась Кристина Эдмундовна и для этого собрали 19 фотографий.