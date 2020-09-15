Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники

Если бы они играли друг друга в кино, возможно, зрители не заметили бы отличий. Мы сделали подборку современных знаменитостей и известных личностей XX века, которые очень похожи друг на друга. Фото смотрите в нашем материале.
Если бы они играли друг друга в кино, возможно, зрители не заметили бы отличий. Мы сделали подборку современных знаменитостей и известных личностей XX века, которые очень похожи друг на друга. Фото смотрите в нашем материале.
Фото: instagram.com/carlabruniofficial, instagram.com/bellahadid
Фото: instagram.com/jlawthequeen, instagram.com/helenmirren_iconok
Фото: instagram.com/lizlangeofficial, instagram.com/kendalljenner
Фото: instagram.com/soaudreyhepburn, instagram.com/lilyjcollins
Фото: instagram.com/history.lost, instagram.com/george_clooney_page
Пять жён и одна любовь на всю жизнь. Непростая история «короля Голливуда» Кларка Гейбла
Фото: instagram.com/shalomharlow, instagram.com/oliviawilde
Фото: instagram.com/mickjagger, instagram.com/harrystyles
Фото: instagram.com/wor.ldtheatre, instagram.com/xtina
Фото: instagram.com/careymulliganforever, instagram.com/official.sandra.dee
А ещё предлагаем вам посмотреть на фото звездных отцов и их сыновей. Они как две капли воды похожи друг на друга (подробности тут).