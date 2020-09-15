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Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники

15 сентября 2020 09:31
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Если бы они играли друг друга в кино, возможно, зрители не заметили бы отличий. Мы сделали подборку современных знаменитостей и известных личностей XX века, которые очень похожи друг на друга. Фото смотрите в нашем материале.

Карла Бруни и Белла Хадид

Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники-1

Фото: instagram.com/carlabruniofficial, instagram.com/bellahadid

Дженнифер Лоуренс и Хелен Миррен

Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники-4

Фото: instagram.com/jlawthequeen, instagram.com/helenmirren_iconok

Эли Макгроу и Кендалл Дженнер

Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники-7

Фото: instagram.com/lizlangeofficial, instagram.com/kendalljenner

Одри Хепберн и Лили Коллинз

Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники-10

Фото: instagram.com/soaudreyhepburn, instagram.com/lilyjcollins

Кларк Гейбл и Джордж Клуни

Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники-13

Фото: instagram.com/history.lost, instagram.com/george_clooney_page

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Шалом Харлоу и Оливия Уайлд

Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники-16

Фото: instagram.com/shalomharlow, instagram.com/oliviawilde

Мик Джаггер и Гарри Стайлз

Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники-19

Фото: instagram.com/mickjagger, instagram.com/harrystyles

Джинджер Роджерс и Кристина Агилера

Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники-22

Фото: instagram.com/wor.ldtheatre, instagram.com/xtina

Сандра Ди и Кэри Маллиган

Они могли бы сыграть друг друга в кино. Современные звёзды и их винтажные двойники-25

Фото: instagram.com/careymulliganforever, instagram.com/official.sandra.dee

А ещё предлагаем вам посмотреть на фото звездных отцов и их сыновей. Они как две капли воды похожи друг на друга (подробности тут).

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