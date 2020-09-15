Кошка постоянно пытается стащить еду. Вот как хозяйка защищает своё право спокойно поесть
Каждый владелец кота сталкивался с массой хлопот. Забудем о том, что повсюду есть шерсть, ободрана мебель и нужно регулярно чистить кошачий лоток. Наглые пушистые питомцы обожают подстерегать своих хозяев, чтобы потом выпрыгивать на них. Эти создания скидывают всё, до чего могут дотянуться. Но есть и ещё кое-что.
Пользовательница Reddit под ником Eternal Starfish недавно завела себе котёнка. Вскоре выяснилось, что маленькая кошка начисто лишена страха, а вот наглости ей не занимать. Питомец регулярно пытается украсть еду. Ни один приём пищи не проходит без её пристального наблюдения.
Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению
Фото: reddit.com/user/eternal_starfish
Чтобы охладить пыл хищника, девушка воспользовалась проверенным средством – водой. Теперь во время завтрака, обеда или ужина Eternal Starfish держит своего нового питомца под прицелом водяного пистолета. Кошка не приближается, но и не уходит, она выжидает своего часа.
«Да она просто возмущена! Как смею я отказываться делиться с ней моей едой?» – расшифровала мысли пушистого создания девушка.
Фото: reddit.com/user/eternal_starfish
Другие пользователи сказали, что Eternal Starfish следует быть готовой к тому, что её питомец адаптируется. Комментаторы признались, что их коты, получив определённый опыт обстрела из водяного пистолета, в качестве самозащиты научились пить эту воду или прикрывать глаза.
Несмотря на все проделки котов, люди всё равно не могут устоять перед их обаянием. Вот девять примеров, которые доказывают это (подробнее здесь).