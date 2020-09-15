Кошка постоянно пытается стащить еду. Вот как хозяйка защищает своё право спокойно поесть

Каждый владелец кота сталкивался с массой хлопот. Забудем о том, что повсюду есть шерсть, ободрана мебель и нужно регулярно чистить кошачий лоток. Наглые пушистые питомцы обожают подстерегать своих хозяев, чтобы потом выпрыгивать на них. Эти создания скидывают всё, до чего могут дотянуться. Но есть и ещё кое-что.

Пользовательница Reddit под ником Eternal Starfish недавно завела себе котёнка. Вскоре выяснилось, что маленькая кошка начисто лишена страха, а вот наглости ей не занимать. Питомец регулярно пытается украсть еду. Ни один приём пищи не проходит без её пристального наблюдения.

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению