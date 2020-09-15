В 20 лет учится на две страны и управляет собственной турфирмой. Минчанка рассказала о своих достижениях

Новости Беларуси. Любовь к родине и своему городу можно выражать по-разному. У нашей героини это получается многогранно и талантливо, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. О собственном бизнесе к 20 годам, путешествиях по Беларуси и учебе на две страны мы поговорили с минчанкой Ангелиной.

Тяга к знаниям у девушки – с самого детства. В школе Ангелина была активисткой: совмещала спорт, учёбу и проведение внеклассных мероприятий. С ранних лет влюбилась в английский язык и стала охотно его изучать. Отсюда появилась и мечта учиться за границей.

Получить хотелось сразу две специальности: гуманитарную и экономическую, притом одновременно. Поэтому, окончив школу с золотой медалью, Ангелина поступила в лондонский университет и в белорусский.

Ангелина Левкович, студентка БГУ:

Тогда это казалось какой-то невероятной мечтой. В 11 классе я уже определилась со специализацией, которую я решила получать за границей – это управление финансами в сфере авиабизнеса. И к журналистике любовь у меня тоже была с самого детства. Вот так я пришла к тому, что в 17 лет я стала студенткой двух университетов и до сих пор продолжаю, в следующем году закончу уже.

Трудно ли совмещать два образования сразу? Для нашей героини нет никаких преград. Ангелина Левкович:

Совмещать нетрудно, если это интересно и если понимаешь, что это нужно. Потому что, когда есть цель и когда чётко понимаешь горизонты, которые ждут тебя впереди, наоборот – это интересно и процесс захватывает. И самое классное, что нет свободного времени на то, чтобы заниматься тем, что не полезно.

Чем отличается образование в Лондоне? Ангелина поясняет: в отношении людей к обучению, систематической подготовке теории, ограниченной количеством источников. Если в Беларуси преподаватели от себя могут добавить в список литературу, которая им нравится, то в Англии все строго и по плану. Дополнительные знания и креатив тут могут не оценить.

Ангелина Левкович:

Естественно, можно много говорить о разнице в системах образования, о подходе, который дают там и здесь, но я всегда предпочитаю начинать с себя, то есть, как я к этому отношусь. Я очень скептически отношусь к людям, которые говорят, что в Беларуси не очень хорошая система образования. Я имею опыт и там, и там, и у меня есть возможность провести параллели и сравнить. И я скажу так, что я не пожалела ни одной минуты о том, что я пошла и сюда, на журфак. Потому что это действительно интересно.

Два года назад девушка создала свой YouTubе-канал, на котором рассказывает об учёбе в Англии, путешествиях, бизнесе и делится своим опытом со сверстниками, помогает им найти свое место в жизни.

Ангелина Левкович:

Я никогда не позиционирую и не навязываю своё мнение, я лишь подталкиваю людей к принятию решений какими-то способами, которые я использовала в своей жизни.

К слову, на журфак выбор пал не случайно: еще в 18 лет Ангелина написала собственную книгу и посвятила ее школьной учительнице. Мнение авторитетного педагога для студентки важно и по сей день. Эпиграф к книге звучит так: «В моей жизни было много разных, важных, ключевых личностей, но эти отношения, несмотря ни на что, навсегда останутся в моём сердце».

Ангелина Левкович:

Эта книга обо мне настоящей. Я вообще не умею скрывать что-то, что меня тревожит. А еще Ангелина безумно любит путешествовать и посетила уже 25 стран. Но главным открытием этого лета стали путешествия по прекрасным местам нашей родины.

Ангелина Левкович:

Беларусь я очень любила всегда и люблю, много где была. А в этом году, учитывая, что границы были закрыты, с 21 июня начались мои путешествия по Беларуси. Если в совокупности посчитать, то за этот год я побывала во всех областях и областных центрах Беларуси. Сейчас я поняла для себя, что если лето хорошее, теплое, то лучше его проводить в Беларуси.

К путешествиям у студентки особое отношение. Заниматься только образованием для нее – слишком просто. Хотелось применить полученные знания на практике. Поэтому девушка решила совместить приятное с полезным и подалась в бизнес. Два года назад вместе с компаньоном открыла турфирму и продолжила развиваться в сфере путешествий.

Ангелина Левкович:

Мы тогда с компаньоном открывали вместе, но потом так получилось, что я в итоге одна осталась этим всем управлять, над этим всем работать. Сейчас я переключилась на более глобальные проекты – это въездной туризм, внутренний туризм, потому что в нашей стране есть большой потенциал, просто его нужно правильно преподносить через авторские программы, через какие-то интересные моменты. Наша Беларусь другая, и я это поняла давно, и я это понимаю сейчас, когда непосредственно с этим работаю, но бизнес – это часть моей жизни, которая неотъемлема, без которой я не представляю уже по-другому.

Одна из любимых фраз Ангелины – «нет предела совершенству». И это действительно так: девушка видит свою родину весьма перспективной. Постоянно ставит перед собой новые цели и задачи, и всегда следует за своими мечтами. У неё огромный потенциал и нескончаемый поток энергии. Интересно, в чём же секрет?

Ангелина Левкович:

Всегда мной двигали я и внутренний стержень меня сегодня, сравнительно с собой вчера. У меня есть три момента, которые мне всегда помогают. Первое – это сама я, относительно вчерашнего дня. Второе – это окружение, социум. И третье – это достижения, которые уже есть, и будущие перспективы, которые я хочу достичь.

К слову, Ангелина не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем планирует попробовать себя в новых амплуа.

Ангелина Левкович:

В первую очередь, нужно делать то, что действительно нравится, и то, что приносит удовольствие каждый день. Несмотря на сложный процесс, сложные этапы. Второй момент – это быть с теми, кто ценит тебя и обязательно вкладываться ради того, кто тебе дорог. И третье: не концентрироваться постоянно на чем-то одном. Нужно уметь менять дела, которыми занимаешься.