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Ну как так-то? Мужчина хотел нарезать себе сыр, но он оказался слишком острым

14 сентября 2020 13:54
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Бывает так, что хочется прийти домой и расслабиться. Вот просто нарезать себе сыр с печеньем, сесть перед компьютером или телевизором и расслабиться. Оказывается, даже это простое желание не так-то просто воплотить в жизнь.

Пользователь Reddit под ником RadSickGnar рассказал, как одним обычным днём он хотел нарезать сыр. Ничто не предвещало беды. Мужчина взял нож, вынул из упаковки сыр и начал его резать. И тут произошло страшное – сломалась рукоять ножа.

Ну как так-то? Мужчина хотел нарезать себе сыр, но он оказался слишком острым -1

Фото: reddit.com/user/RadSickGnar 

RadSickGnar вздохнул, сфотографировал произошедшее, а затем взял другой нож. Сначала всё шло неплохо, автор истории смог отрезать от сыра несколько кусков. Однако молочный продукт оказался настолько стойким, что перед его твёрдостью не устоял и второй нож.

Ну как так-то? Мужчина хотел нарезать себе сыр, но он оказался слишком острым -4

Фото: reddit.com/user/RadSickGnar 

Тут уже RadSickGnar вознегодовал, сделал ещё одну фотографию и опубликовал два снимка в соцсетях, чтобы другие люди смогли разделить его злость. Вместо этого комментаторы пошутили, что мужчина должен понимать риски, когда покупает очень острый сыр. Автор публикации посмеялся и признался, что так и есть.

Впрочем, RadSickGnar ещё легко отделался. Посмотрите, в какие передряги довелось попасть другим людям (здесь подробнее).

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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