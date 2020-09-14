Ну как так-то? Мужчина хотел нарезать себе сыр, но он оказался слишком острым

Бывает так, что хочется прийти домой и расслабиться. Вот просто нарезать себе сыр с печеньем, сесть перед компьютером или телевизором и расслабиться. Оказывается, даже это простое желание не так-то просто воплотить в жизнь.

Пользователь Reddit под ником RadSickGnar рассказал, как одним обычным днём он хотел нарезать сыр. Ничто не предвещало беды. Мужчина взял нож, вынул из упаковки сыр и начал его резать. И тут произошло страшное – сломалась рукоять ножа.