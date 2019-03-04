Она похожа на гранату. Меган Маркл может грозить «заговор» со стороны королевских придворных
Новости Великобритании. Меган Маркл может столкнуться с «заговором» королевских придворных, которые могут рассматривать ее как «угрозу» для трона.
По информации Daily Mail, Анна Пастернак, автор автобиографии принцессы Дианы, сравнила 37-летнюю Меган с американкой Уоллис Симпсон, ради которой король Эдуард VIII отрекся от престола.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Анна считает, что советники Букингемского дворца, которых принцесса Диана называла «люди в сером», могут «спланировать ее падение», если они почувствуют, что супруга принца Гарри поднимается слишком высоко.
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«Меган похожа на гранату, брошенную в эту архаичную систему. Уже происходят взрывы, которые, я думаю, будут продолжаться. В некотором смысле Меган омолодила дух Уоллис Симпсон. Я надеюсь, что люди воспримут Маркл как добрую, остроумную, верную и достойную женщину, которая несправедливо стараются «оклеветать».
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Также биограф опасается, что в опасности может находиться и будущий ребенок Меган и принца Гарри. Анна Пастернак называет пару по-настоящему «народными» представителями королевской семьи.
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Фото: instagram.com/kensingtonroyal