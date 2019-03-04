Она похожа на гранату. Меган Маркл может грозить «заговор» со стороны королевских придворных

Новости Великобритании. Меган Маркл может столкнуться с «заговором» королевских придворных, которые могут рассматривать ее как «угрозу» для трона.

По информации Daily Mail, Анна Пастернак, автор автобиографии принцессы Дианы, сравнила 37-летнюю Меган с американкой Уоллис Симпсон, ради которой король Эдуард VIII отрекся от престола.