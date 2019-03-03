Гороскоп на март. Девам фортуна улыбнётся, Водолеям придётся поднапрячься

Новости мира. С приходом весны всё живое просыпается от зимней спячки, расцветает и иногда задумывается о переменах. В космосе дела обстоят более стабильно, однако астрологи каким-то образом предугадывают будущее людей, глядя на небесные светила. Так и получается гороскоп, с которым можно ознакомиться ниже.

Девы.

К представителям шестого знака Зодиака в марте 2019 года фортуна будет благосклонна. Никакой суеты, всё спокойно, всё хорошо. Можно подумать о будущем, составить планы на пару месяцев вперёд, задуматься над улучшением финансового положения. Над личной жизнью тоже можно поработать, если в ней что-то не устраивает. Из минусов заметен только один – могут быть проблемы со здоровьем. Но если Девы зимой были достаточно осторожны, чтобы не подхватить какую-нибудь требующую долгого лечения болезнь, то и со здоровьем всё будет нормально.

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Водолеи.

У представителей одиннадцатого знака Зодиака, напротив, ожидается суматоха. Проблемы посыплются со всех сторон. Коллеги на работе будут раздражать, начальник требовать больше и больше, партнёр и друзья захотят внимания. Постоянная суета может сильно испортить настроение Водолеям, однако если они наберутся мужества и мягко намекнут, что у них есть свои дела и своё личное пространство, то есть шанс получить небольшую передышку. За это время можно будет всё обдумать и изменить ситуацию в лучшую сторону.