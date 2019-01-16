За пару месяцев до родов Меган Маркл. Десять фактов о королевских родах

Новости Великобритании. Во время визита Меган Маркл и принца Гарри в Биркенхед стали известны некоторые подробности о беременности девушки.

Герцогиня рассказала, что не знает пол малыша – это будет для родителей сюрпризом. Однако Маркл намекнула на то, что она впервые станет мамой в апреле.

Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе? (читать далее)

Daily Mail собрал самые интересные факты о королевских родах.

1. В процессе рождения принца Джорджа, а затем и принцессы Шарлотты в частном крыле Госпиталя Святой Марии принимали участие 23 медицинских работника.

Куча акушерок и других специалистов во главе с консультантом-гинекологом находились в родильном отделении. Все они были наготове на случай непредвиденной ситуации.