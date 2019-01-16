За пару месяцев до родов Меган Маркл. Десять фактов о королевских родах
Новости Великобритании. Во время визита Меган Маркл и принца Гарри в Биркенхед стали известны некоторые подробности о беременности девушки.
Герцогиня рассказала, что не знает пол малыша – это будет для родителей сюрпризом. Однако Маркл намекнула на то, что она впервые станет мамой в апреле.
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Daily Mail собрал самые интересные факты о королевских родах.
1. В процессе рождения принца Джорджа, а затем и принцессы Шарлотты в частном крыле Госпиталя Святой Марии принимали участие 23 медицинских работника.
Куча акушерок и других специалистов во главе с консультантом-гинекологом находились в родильном отделении. Все они были наготове на случай непредвиденной ситуации.
На фото герцог и герцогиня Кембриджские с новорожденной принцессой Шарлоттой возле крыла Линдо Госпиталя Святой Марии в Лондоне.
2. После того, как в 1982 году родился принц Уильям, принц Уэльский написал, что он «очень рад, что все это время находился у постели Дианы».
«Мне казалось, что я действительно участвовал в процессе рождения», – добавил он.
На фото принц и принцесса Уэльские покидают крыло Линдо в Госпиталя Святой Марии со своим первенцем принцем Уильямом.
3. Диана больше не могла терпеть давление со стороны СМИ – и требовала, чтобы врачи скорее определили дату рождения ребенка.
Она хотела, чтобы принц Чарльз смог присутствовать на родах, поэтому «день икс» не должен был совпадать с состязаниями по поло.
Фото беременная принцесса Уэльская на большом сроке беременности на скачках Grand National в 1982 году.
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4. Когда в 1948 году на свет должен был появиться первенец Чарльз, королеве (тогда еще принцессе Елизавете) дали обезболивающее, чтобы помочь справиться с болью во время родов.
Фото Сесил Битон на выставке. На снимке изображены принцесса Елизавета с ее первым ребенком – принцем Чарльзом.
5. Ожидая появления на свет своего первенца, беспокойный герцог Эдинбургский решил поиграть в сквош.
На фото герцог Эдинбургский и принцесса Елизавета с сыном – принцем Чарльзом – после церемонии крещения.
6. Всех своих четверых детей (Чарльза, Анну, Эндрю и Эдварда) королева рожала дома в Букингемском дворце и Кларенс-хаус.
На фото королева в мундире на балконе Букингемского дворца держит 12-недельного сына – принца Эдуарда – после церемонии выноса знамени.
7. Принцесса Елизавета родилась путем кесарева сечения в доме ее бабушки и дедушки в районе Мейфэр в Лондоне.
У ребенка было «тазовое предлежание», и эти роды стали тяжелыми для ее матери – герцогини Йоркской.
На фото герцог и герцогиня Йоркские (в дальнейшем король Георг VI и королева Елизавета) держат в руках свою маленькую дочь принцессу Елизавету.
8. Ранее существовал обычай, когда министры правительства и другие свидетели присутствовали на королевских родах, чтобы не допустить подмены ребенка.
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9. Когда в 1894 году у королевы Виктории родился ее правнук (будущий Эдуард VIII), она настояла на своем и объявила, что во время родов понадобится всего один представитель кабинета министров. С тех пор на родах будет присутствовать только министр внутренних дел.
На фото королева Виктория.
10. Рождение двоюродной сестры королевы – принцессы Александры – на Рождество в 1936 году стало последним случаем, когда на родах присутствовал министр внутренних дел. Это означает, что эти традиции обошли герцогиню Кембриджскую стороной.
Рождение принца Чарльза стало первым за многие столетия, на котором не присутствовал правительственный министр, который засвидетельствовал появление на свет будущего наследника трона.
На фото королева Елизавета II со своей двоюродной сестрой принцессой Александрой.