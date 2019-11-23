Александр Меншиков. Взлёт и падение олигарха эпохи Петра I

Этот персонаж много чем напоминает нам некоторых больших людей как недавнего прошлого, так и дней текущих. Ну, смотрите! Родился Александр Меншиков в простой бедной семье, рос неграмотным, но смышлёным. Пацанёнком бегал по городу и чем мог зарабатывал на жизнь. В нашей истории – продавал пирожки, хотя некоторые исследователи называли это выдумкой бояр. Однажды подвернулся случай – подростка приметил наставник молодого русского царя Петра I и взял его на службу при дворе. Начав карьеру денщиком самодержца, Алексашка достиг высот, какие и присниться ему не могли в самых красивых снах. Согласитесь, что биографии многих известных нам людей – начальников, политиков, бизнесменов разворачивались с похожего низкого старта.

Неспроста ведь до сих живуча поговорка «из грязи – в князи». Меншиков дослужился до генералиссимуса, президента Военной коллегии, губернатора Санкт-Петербурга. А титулов и наград вообще не счесть: светлейший князь, первый сенатор, князь Священной Римской империи, член Лондонского королевского общества... Кстати, письмо о приёме в престижный пул ученых было подписано Исааком Ньютоном. За что такая честь? Ну, с кем не бывает. В наши дни тоже есть чему удивляться.

Как известно, жаднее богатых бывают только бедные. А поскольку Александр Данилович появился на свет голодранцем, он все последующие годы с усердием заботился о росте личного благосостояния. И получалось. Но как? Ему грех было жаловаться. Петр Великий был щедр на заслуженные подарки. За рвение и успехи в мирной службе и в сражениях царь поощрял своего любимца должностями, городами и сёлами. Кроме того, близость к царю и занимаемое при дворе положение давали Меншикову возможность внаглую пилить бюджет. Даже сам Фёдор Ромодановский – коварный шеф петровского КГБ, был ему не указ.

Меншиков не имел ни виллы в Испании, ни белоснежной яхты, ни футбольного клуба – тогда не было такой моды, как вы понимаете. Однако Александр Данилович всё же по толщине кошелька не уступал какому-нибудь из нынешних российских олигархов или министров. Петр I знал грехи своего слуги-приятеля-вора, не раз карал его за казнокрадство огромными штрафами, лишал государственных постов, бил по морде. Но не сажал в подвалы Ромодановского, а усмирял свою лютость и прощал – за преданность. После смерти одного из своих старых помощников царь произнес: «Осталась у меня одна рука – вороватая, да верная». Это он о Меншикове, как вы догадались. Эти отношения были ярчайшим примером того, как власть терпела у себя и уживалась с криминалом.

Надо отдать царскому фавориту должное: бодро шагая вверх по карьерной лестнице, Меншиков проявлял завидное служебное рвение. Любое поручение государя – кровь из носа – выполнялось. В 33 года он даже был главным на строительстве Кронштадта, обустраивал Карелию. Командовал русской армией, когда в битве при польском городе Калише она впервые разгромила шведов. Энергия, инициативность и предприимчивость Светлейшего князя подкупали государя, который жаждал быстро и кардинально переделать Россию. Это были не реформы, как считали известные ученые Ключевский и Карамзин, а просто подгонка страны под европейский формат. Пусть так, но в этих хлопотах царю был нужен такой помощник как Меншиков. Поэтому он закрывал глаза на многие его авантюры.

Царь Петр был натурой увлекающейся, вкалывал как раб на галерах, но и покуражиться был не дурак. Меншиков хорошо знал пристрастия хозяина ещё с юности и всегда умел угодить. Вместе они хаживали по голландским и английским пивнушкам, безобразничали с местными девками. Дома Меншиков искусно плёл дворцовые интриги, чтобы избавлять своего господина от ненужных хлопот и обеспечивать ему спокойное правление. Наконец, он уступил шефу свою подружку Марту Скавронскую, взятую в плен при битве со шведами. Впоследствии она стала законной второй женой царя и после его смерти – императрицей Екатериной I.

Ничто не вечно под Луной. Петр I умер. Спустя два года вслед за мужем ушла и первая российская императрица. На престол взошел внук Петра Великого. С его приходом всё у баловня судьбы пошло наперекосяк. Александр Данилович, видимо, слишком уверовал в своё могущество и, несмотря на то, что потерял надежную “крышу”, продолжал демонстрировать власть. Он старался влиять на парня, докучал ему отеческими советами. В конце концов Петру II всё это надоело, да и недруги нашептали, и Меншикова отодвинули подальше, а вскоре и вовсе перестали пускать ко двору. В сентябре 1727 года «счастья баловень безродный» (из А.С. Пушкина), как нередко и в наше время бывает с придворными, потерял всё. Он был лишен имущества, чинов, наград и званий. У него конфисковали 6 городов, 90 000 крестьян, 13 миллионов рублей (1кг говядины тогда стоил 2 копейки – авт.), несколько сотен пудов золота и драгоценных камней. В простых крестьянских телегах он с семьёй был отправлен в далекую и холодную Сибирь. В городке Берёзов, где поселится с детьми, построит церковь – отмаливать грехи, которых накопил немало. На её территории бывшего светлейшего князя и друга Петра Великого и похоронят. Храм много раз горел, но после пожаров отстраивался заново – почти как в судьбе самого Меншикова. Он и сейчас там стоит, напоминает о человеке из низов, достигшем богатства и больших высот в государстве, а потом всё потерявшем.

История Меншикова вполне может служить уроком.

Причем, на все времена.

Ваш В.Д.