Артем Козырь: конкретно моя цель на Европейских играх – только победа

Новости Беларуси. На предстоящей неделе международный сезон открывают наши представители гребли на байдарках и каноэ. Первый этап Кубка мира пройдет в Польше, в Познани, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Почему мы уделяем этому виду спорта такое внимание – не удивительно, обычно наши ребята в прямом смысле гребут медали на самых крупных стартах. В преддверии нового сезона, предолимпийского и очень важного, мы общаемся с одним из лидеров нашей сборной. В гостях студии Артем Козырь, трехкратный кратный чемпион мира. Первый год, второй – были очень сильные переживания, я никак не мог отпустить дисквалификацию сборной в Рио Ярослав Писаренко, СТВ:

Артем, предолимпийский сезон – крайне важный для вас. О чем сейчас мысли?

Артем Козырь, трехкратный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ:

Мысли сейчас о предстоящих Европейских играх. Это событие для нашей страны очень важное. Не хочется у себя на родине ударить в грязь лицом. Когда выезжаешь в другую страну, нет такой поддержки родных, поддержки близких, а здесь все ощущается в десятки раз сильнее. Поэтому и ответственность гораздо выше. Кристина Момот, СТВ:

Прошлый олимпийский цикл закончился для вас разочарованием. Вы были главным претендентом на медали в Рио, но из-за дисквалификации сборной не смогли туда поехать. Та история – уже пройденный этап? Артем Козырь:

Скажу: уже спустя эти три года я как-то очухался от этого. Первый год, второй – были очень сильные переживания, я никак это не мог отпустить. Сейчас, проанализировав всю ситуацию, можно сказать, что я ее отпустил. Надо жить дальше, надо покорять новые вершины, ставить новые цели – жизнь на этом не заканчивается. Но осадок все равно остался. Мысль попробовать себя на дистанции 1000 метров никуда не ушла Ярослав Писаренко:

Все ваши значимые победы – это победы в спринте. Но после 2016-го 200-метровка не входит в олимпийскую программу. Вы собирались переквалифицироваться в стайеры. Как с этим обстоят дела?

Артем Козырь:

Мысль никуда не ушла. Но амбиции амбициями, но надо смотреть немножко на реальность и осозновать, что в какой-то степени и возраст уже... И мне не хватит тех сил, терпения, задора, которые были 10 лет назад. Но все же я, наверное, попробую. Я от этой мысли не отступаю, а как оно будет – будет видно. Ярослав Писаренко:

То есть реально, что в 2020 году в олимпийском сезоне будете работать в 1000 метров? Артем Козырь:

Я буду стараться проводить подготовку на более длинную дистанцию, но как оно получится – я загадывать не буду. Кристина Момот:

В чем конкретно для спортсмена разница между заездом на 200 метров и на 1000? На что делается упор там и там? Артем Козырь:

200 метров – не сказать, что это чистый спринт. Спринт – это около 10 секунд, если разбирать на примере легкой атлетики. У нас работа идет около 40 секунд – это заходит за рамки спринта. На 1000 метров другие мышечные волокна включаются. Это почти 4 минуты надо ехать, дистанция в пять раз длиннее. Это другая техника гребли, абсолютно другая подготовка. На 200 метров – это взрывная работа. На 1000 метров – более тягучая работа, тренировки должны быть более длительные.

Я не командный игрок. В детстве перепробовал разные командные виды спорта, и остановился на таком единоличном Кристина Момот:

А в двойку не планировали пересесть? Артем Козырь:

Наверное, нет. На прошлогоднем чемпионате мира я попробовал себя в четверке, мы тогда пятое место вроде бы заняли. И я подумал, что с экипажами не хочу я... Буду пробовать в одиночку. Кристина Момот:

А почему? Артем Козырь:

Не командный игрок. Я и в детстве перепробовал разные командные виды спорта, и остановился на таком единоличном. Как тренировался – так и выступил. Ярослав Писаренко:

Расскажите об отборе на Токио. Какая схема, какие главные старты в розыгрыше лицензий?

Артем Козырь:

Чемпионат мира лицензионный. В каноэ одиночки – это первое-пятое место. И в двойке – это первое-восьмое. «Мой главный враг – время. Хочу показать достойное время» Ярослав Писаренко:

Последний раз в Познани этап проводился в 2013-м. Как хорошо вам знаком этот канал? Артем Козырь:

Бывал я там пару раз. Очень ветра сильные там. Волны высокие и ветер сильный. На молодежном чемпионате Европы, когда я там был, я уже после финиша там даже вывернулся – настолько был сильный ветер и сильные волны. Кристина Момот:

Насколько важно знать особенности канала? Артем Козырь:

Это, безусловно, важно. Это как гонщик, который выходит и изучает свою трассу. Потому что дна не видно, где-то глубже, где-то мель – и это очень сказывается на ходе лодки. Воды меньше – лодка останавливается, садится. Спортсмену тяжелее прогребать. Кристина Момот:

Вернемся к этапу в Познани: какие для себя ставите цели?

Артем Козырь:

Мой главный враг – время. Хочу показать достойное время. Ярослав Писаренко:

Как Европейские игры вписываются в календарь наших каноистов? Минские соревнования как-то влияют на рейтинг, на лицензии олимпийские? Артем Козырь:

Не знаю, как сейчас, но раньше говорили, что первое место – лицензия на Олимпийские игры. Как оно вписывается в календарь подготовки? В принципе, в это время у нас проходит чемпионат Европы. Чемпионат мира ближе к августу. Но поскольку событие очень весомое, все силы сборной направленны на эту подготовку. На Европейских играх будет медаль. И не одна Кристина Момот:

На Европейских играх будет медаль? Артем Козырь:

Безусловно. И не одна. Ярослав Писаренко:

Вы ставите перед собой такую цель?