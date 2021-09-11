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А вы сможете это перевести? 9 белорусских слов, которые не имеют аналогов в русском языке

11 сентября 2021 10:50
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Белорусский язык всегда славился своей красотой и неповторимостью. Он отражает своеобразие через различные слова и выражения, к которым нельзя подобрать русские синонимы. Здесь мы для вас собрали 9 исконно белорусских слов, которые дословно не переводятся на русский язык.

А вы сможете это перевести? 9 белорусских слов, которые не имеют аналогов в русском языке-1

Фото: pixabay.com

Абмарачыцца. Это слово используется для обозначения потери равновесия после долгого кружения.

А вы сможете это перевести? 9 белорусских слов, которые не имеют аналогов в русском языке-4

Фото: pixabay.com

Адхланне. Данное существительное переводится как отдых после тяжёлой работы.

Блазнаваць, что значит делать глупости или дурачиться.

А вы сможете это перевести? 9 белорусских слов, которые не имеют аналогов в русском языке-7

Фото: pixabay.com

Брукаванка – это дорога, сделанная из камней.

Валатоўка – место, где по старым поверьям хоронили богатырей.

Паняверка – потеря мотивации.

Палойка – небольшой лоскуток очёсанного льна.

Рызыкант. Это слово характеризует дерзкого человека, который ничего не боится и всегда готов идти на риск.

А вы сможете это перевести? 9 белорусских слов, которые не имеют аналогов в русском языке-10

Фото: pixabay.com

Храпа. Данное слово имеет два значения: морда животного или земля, которая затвердела лишь в некоторых местах.

Белорусский настолько интересный, что его изучают не только на территории нашей страны. Как студенты России учат язык страны-соседки, вы можете узнать здесь.

# Язык # калейдоскоп # Фотофакт

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