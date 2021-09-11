А вы сможете это перевести? 9 белорусских слов, которые не имеют аналогов в русском языке

Белорусский язык всегда славился своей красотой и неповторимостью. Он отражает своеобразие через различные слова и выражения, к которым нельзя подобрать русские синонимы. Здесь мы для вас собрали 9 исконно белорусских слов, которые дословно не переводятся на русский язык.

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– Абмарачыцца. Это слово используется для обозначения потери равновесия после долгого кружения.

Фото: pixabay.com

– Адхланне. Данное существительное переводится как отдых после тяжёлой работы. – Блазнаваць, что значит делать глупости или дурачиться.

Фото: pixabay.com

– Брукаванка – это дорога, сделанная из камней. – Валатоўка – место, где по старым поверьям хоронили богатырей. – Паняверка – потеря мотивации. – Палойка – небольшой лоскуток очёсанного льна. – Рызыкант. Это слово характеризует дерзкого человека, который ничего не боится и всегда готов идти на риск.

Фото: pixabay.com