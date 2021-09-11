А вы сможете это перевести? 9 белорусских слов, которые не имеют аналогов в русском языке
Белорусский язык всегда славился своей красотой и неповторимостью. Он отражает своеобразие через различные слова и выражения, к которым нельзя подобрать русские синонимы. Здесь мы для вас собрали 9 исконно белорусских слов, которые дословно не переводятся на русский язык.
– Абмарачыцца. Это слово используется для обозначения потери равновесия после долгого кружения.
– Адхланне. Данное существительное переводится как отдых после тяжёлой работы.
– Блазнаваць, что значит делать глупости или дурачиться.
– Брукаванка – это дорога, сделанная из камней.
– Валатоўка – место, где по старым поверьям хоронили богатырей.
– Паняверка – потеря мотивации.
– Палойка – небольшой лоскуток очёсанного льна.
– Рызыкант. Это слово характеризует дерзкого человека, который ничего не боится и всегда готов идти на риск.
– Храпа. Данное слово имеет два значения: морда животного или земля, которая затвердела лишь в некоторых местах.
Белорусский настолько интересный, что его изучают не только на территории нашей страны. Как студенты России учат язык страны-соседки, вы можете узнать здесь.