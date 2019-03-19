Показываем, как выглядят вагоны метро с талисманом II Европейских игр и новая форма водителей

До главного спортивного события страны – II Европейских игр – остаётся три месяца. Билеты раскупают молниеносно и так же стремительно столица готовится встретить гостей из 50 стран. Эстафету перенял транспорт. Уже в апреле минчане смогут прокатиться по обновлённым талончикам. Действующий дизайн «зажгли» символичным факелом. Тираж новой партии составит 26 миллионов. Отличный повод сохранить себе сувенир.

Оксана Николенко, главный экономист филиала агентства «Минсктранс»:

Кроме талончиков, у нас есть проездные на бесконтактных смарт-картах, на которых также есть логотип II Европейских игр. Могут покупать, как пассажиры, которые пользуются транспортным средством в Минске, так и гости столицы.

Спустился в подземку и главный талисман II Европейских игр – Лесик. Вместе с пассажирами он курсирует по Московской и Автозаводской линиям метрополитена. Брендированные вагоны ярко представляют 15 видов спорта и подсказывают, как быть в курсе новостей.

Андрей Дроб, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:

На всех наклейках на каждом из вагонов есть также информация о сайте II Европейских игр и другие контактные данные, чтобы гости столицы легче ориентировались. На станциях метрополитена будут размещены специальные схемы, где возле той или иной станции будет размещен спортивный объект, который находится вблизи, допустим, Дворец спорта, Минск-Арена и другие.

Сотрудники метрополитена сейчас активно штудируют английский, чтобы в июне найти коннект с туристами. А водителей наземного транспорта ожидает праздничный дресс-код. На новой экипировке распустится фирменная папараць-кветка. Белоснежные рубашки и синие жилеты изготовят дзержинская и пинская швейные фабрики.