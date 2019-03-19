Экскурсия в Дом печати. Показываем, как создают газеты

Биография Белорусского Дома печати началась в 1917 году. За это время процесс изготовления газеты поменялся решительным образом: только подготовительный этап десятки лет назад занимал полтора часа ручной работы. Приходилось делать диапозитивы, обрезать их, приклеивать на шаблоны, обрабатывать в копировальных рамах.

Сейчас всё гораздо проще: эту работу выполняют машины под чутким контролем специалистов.

Юрий Ариховский, заместитель генерального директора по производству и идеологической работе издательства «Белорусский Дом печати»:

На этот процесс тратилось очень много времени. Раньше центральные газеты выпускались способом высокой печати до внедрения в 1978 году способа офсетной печати. Даже привозили стереотипы – это так называемые печатные формы – самолётами.

Игорь Козельцев, начальник производственно-издательского центра издательства «Белорусский Дом печати»:

Несколько десятков монтажисток, которые во вторую, третью смену, вечером и ночью сидели, монтировали вручную. Каждую фотографию, каждый цветодиодный оттиск вручную делали, по шаблонам клеили. А сейчас это происходит намного быстрее.

Уже на протяжении ста лет в Доме печати создаются газеты, журналы и книги. И если раньше, чтобы на свет появились хрустящие страницы, требовались сутки кропотливой работы, то сейчас процесс занимает всего несколько часов и газеты появляются на прилавках.

После того как редакция отдаёт готовый pdf-файл со свежим номером, газета, словно по мановению волшебной палочки, появится в руках белорусов. Но, чтобы электронный вариант превратился в осязаемый, следует пройти ещё несколько этапов: допечатную подготовку, изготовление форм и уж затем саму печать. К слову, с 2005 года применяется новая технология цветного оттиска на автоматизированных немецких машинах.

Александр Марцинкевич, начальник газетного цеха издательства «Белорусский Дом печати»:

Всё зависит от тиража газеты, журнала либо это рекламный буклет, скорость машины порядка 25 тысяч в час. То есть 25 тысяч буклетов в час мы можем выпускать.

Электронный вариант газеты должен превратиться в печатную форму. Всё сразу не пропечатывается, каждый цвет – отдельно. Игорь Козельцев:

Все цвета, которые вы видите, получаются всего лишь четырьмя красками: красный, чёрный, голубой и жёлтый. Вот эта каждая точка цвета, разложенная по спектру, должна попасть в свою точку на печатном элементе.