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Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?

02 марта 2021 14:30
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Прошло 190 лет со дня женитьбы русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. 2 марта 1831 года пара обвенчалась в московской церкви. Они прожили вместе шесть счастливых лет брака, но злосчастная дуэль оборвала жизнь этой семьи. Какой была история любви первого поэта и главной красавицы России?

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-1

Фото: instagram.com/ usadbalazhechnikova

Первая встреча Пушкина и Гончаровой произошла в декабре 1828 года на одном из балов. Наталье тогда было 16 лет, девушку только начали выводить в свет. Поэт сразу же заметил юную Гончарову и был очарован ее красотой. Уже тогда он сказал друзьям, что его «участь будет связана с этой молодой особой».

Спустя полгода Пушкин попросил руки Натальи Николаевны, но ответ матери был неоднозначным. Женщина посчитала, что 16 лет слишком рано, чтобы выходить замуж. К тому же, старшие сестры Натальи, Екатерина и Софья, еще не были помолвлены. Наталья Ивановна надеялась найти для дочери более подходящего жениха, потому что Пушкин был небогат и только что вернулся из ссылки, а юная Наташа была одной из первых красавиц. Кстати, есть мнение, что Наталья Гончарова была 113-й любовью Александра Пушкина.

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-4

Фото: instagram.com/ deti_tur

Прошло целых два года, прежде чем Пушкин дождался согласия на женитьбу. Никто, даже самые завидные холостяки, не хотели перейти дорогу Пушкину и не решались просить руки Натальи Николаевны. Их помолвка состоялось 6 апреля 1830 года.

Несмотря на согласие родителей на свадьбу, венчание молодых откладывалось несколько раз. Вначале шли переговоры о приданом невесты, потом умер дядя Пушкина, и свадьба вновь была отложена. Пушкин уехал в Болдино, где задержался из-за эпидемии холеры. Он пробыл там три месяца.

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-7

Фото: instagram.com/ choporoval

Наконец 2 марта 1831 года состоялось венчание молодых в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Но и здесь все прошло не по маслу: при обмене кольцами у Пушкина оно упало на пол, а потом погасла свеча, что считается плохими приметами.  

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-10

Фото: instagram.com/ rgbs2016

После свадьбы пара переехала в Царское Село. Пушкин говорил, что хочет жить с женой уединенно, чтобы никто не вмешивался в дела их семьи. Летом их навестил брат Натальи Дмитрий и позже написал в письме своему деду, что между большая дружба и согласие; Таша (так ласково звали Наталью) обожает своего мужа, который также ее любит.  

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-13

Фото: instagram.com/ rgbs2016

Осенью этого же года Александр с женой снова переезжают. На этот раз в Санкт-Петербург. Пара поселилась на Галерной улице, недалеко жил и родной брат Натальи.  

В мае 1932 года в семье Пушкиных родилась дочь Мария, а еще через год сын Александр. Появление внуков улучшило отношения между зятем и тещей. Пушкин очень любил своих детей, постоянно просил Наталью, чтобы она писала о них в письмах, когда тот был в отъезде.  

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-16

Фото: instagram.com/ rgbs2016

1934 год стал переломным в отношениях Александра и Натальи. В это время девушка решает перевезти к себе старших сестер, чтобы устроить их личную жизнь. Пушкин как в воду глядел он писал жене: «Семья должна быть одна под одной кровлей». Поэт остерегался потерять семейное спокойствие.  

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-19

Фото: instagram.com/ rgbs2016

Старшая сестра Натальи Екатерина стала фрейлиной императрицы. Ее охранял Кавалергардский полк, где служил 22-летний француз Жорж Дантес. Екатерина Гончарова влюбилась в голубоглазого мужчину, который был на три года младше ее.  

Но француз увлекся не Екатериной, а ее младшей замужней сестрой Натальей. Он понимал, что Екатерина к нему неравнодушна, поэтому использовал это в своих корыстных целях. Он оказывал девушке знаки внимания, но только для того, чтобы добиться внимания Натальи. А влюбленная Екатерина была готова на все, лишь бы увидеть Дантеса даже устроить ему свидание с младшей сестрой.  

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-22

Фото: instagram.com/ dantes__1812

Конечно, такое поведение породило слухи о связи Гончаровой с Дантесом, но Наталья осталась верна своему мужу и на все уговоры отвечала французу отказом.  

Всем известно, чем закончились демонстративные ухаживания Жоржа Дантеса. Сплетни вокруг семьи Пушкина и Дантеса заставили поэта бросить вызов своему противнику. Об это узнала Наталья и срочно вызвала Василия Жуковского, литературного наставника Пушкина. Благодаря этому дуэль удалось предотвратить. А сам Дантес объявил, что его единственной целью была женитьба на Екатерине Гончаровой.  

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-25

Фото: instagram.com/ grigorjevatatjana_art

Знаменитая дуэль состоялась 27 января 1837 года на Черной речке, где поэт был тяжело ранен. После ранения Александр Сергеевич прожил 46 часов. Умирая, поэт завещал своей жене: «Постарайся, чтоб забыли про тебя... Ступай в деревню, носи по мне траур два года, и потом выходи замуж, но за человека порядочного».  

Она была первой красавицей, а он первым поэтом. Какой была история любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?-28

Фото: instagram.com/ rgbs2016

Наталья Николаевна была потрясена смертью мужа она не присутствовала ни на отпевании, ни на погребении Пушкина, но последовала наказу поэта. Она уехала с детьми в Полотняный Завод и только спустя семь с половиной лет вышла замуж за Петра Ланского.  

Кстати, сейчас в мире живет более 200 потомков Пушкина, среди них есть художник и самый молодой миллиардер Великобритании подробнее здесь.  

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