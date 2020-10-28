Миллиардер, художник и основатель фонда. Рассказываем про потомков Пушкина

Если на школьном уроке литературы прозвучит фамилия Пушкина, ученики сразу расскажут про учебу поэта в Царскосельском лицее, знаменитые произведения и его смерть на дуэли. Но мало кто знает о том, что Пушкин стал многодетным отцом, и сегодня живет более 200 потомков писателя по всему миру. Мы расскажем о самых известных из них. Хью Гросвенор

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Британский аристократ – потомок не только Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, но и царя Николая I. Молодой человек – седьмой герцог Вестминстер с 2016 года. Сегодня Хью Гросвенор является самым молодым миллиардером Великобритании. После окончания университета он работал в управлении недвижимостью, которой владеет семья Вестминстер. Позже унаследовал титул герцога и большую часть семейного состояния. Известно, что Хью Гросвенор – крестный папа первенца герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин. Николай Данилевский

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Потомок Пушкина и внучатый племянник Гоголя с детства увлекался изобразительным искусством. До того как стать профессиональным художником, Николай Данилевский успел отслужить в армии, поработать слесарем, дворником и столяром. В начале 90-х он с успехом окончил отделение Графического дизайна ЛХУ им. Серова. Сегодня Данилевский – основатель «Петербургской школы фантастического реализма», постоянный член Международной ассоциации художников, декоратор и преподаватель. Александр Пушкин

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