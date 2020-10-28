Миллиардер, художник и основатель фонда. Рассказываем про потомков Пушкина
Если на школьном уроке литературы прозвучит фамилия Пушкина, ученики сразу расскажут про учебу поэта в Царскосельском лицее, знаменитые произведения и его смерть на дуэли. Но мало кто знает о том, что Пушкин стал многодетным отцом, и сегодня живет более 200 потомков писателя по всему миру. Мы расскажем о самых известных из них.
Хью Гросвенор
Фото: instagram.com/madameei
Британский аристократ – потомок не только Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, но и царя Николая I. Молодой человек – седьмой герцог Вестминстер с 2016 года. Сегодня Хью Гросвенор является самым молодым миллиардером Великобритании.
После окончания университета он работал в управлении недвижимостью, которой владеет семья Вестминстер. Позже унаследовал титул герцога и большую часть семейного состояния.
Известно, что Хью Гросвенор – крестный папа первенца герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.
Николай Данилевский
Фото: biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru
Потомок Пушкина и внучатый племянник Гоголя с детства увлекался изобразительным искусством. До того как стать профессиональным художником, Николай Данилевский успел отслужить в армии, поработать слесарем, дворником и столяром.
В начале 90-х он с успехом окончил отделение Графического дизайна ЛХУ им. Серова. Сегодня Данилевский – основатель «Петербургской школы фантастического реализма», постоянный член Международной ассоциации художников, декоратор и преподаватель.
Александр Пушкин
Фото: instagram.com/ upiter_telecom
Александр Александрович Пушкин – прямой потомок Пушкина, праправнук поэта. Сейчас он вместе с женой живет в Бельгии. Там семейная пара занимается продвижением имени знаменитого предка. Иногда они приезжают в Россию.
В доме потомков всегда висел портрет Пушкина. Его в 1937 году Евгений Фаберже подарил внуку Александра Сергеевича Николаю. Портрет много раз пытались купить, но потомок признается, что никогда не планировал расставаться с семейной реликвией.
С 1999 года Александр и его жена Мария занимаются развитием Фонда Пушкина. Они знают все о своих предках, организуют встречи и праздники.
А вы знали, что у Александра Сергеевича Пушкина было 113 женщин? Больше интересных фактов о знаменитом писателе (читайте здесь).