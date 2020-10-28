Прямой эфир

Миллиардер, художник и основатель фонда. Рассказываем про потомков Пушкина

28 октября 2020 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если на школьном уроке литературы прозвучит фамилия Пушкина, ученики сразу расскажут про учебу поэта в Царскосельском лицее, знаменитые произведения и его смерть на дуэли. Но мало кто знает о том, что Пушкин стал многодетным отцом, и сегодня живет более 200 потомков писателя по всему миру. Мы расскажем о самых известных из них.

Хью Гросвенор

Миллиардер, художник и основатель фонда. Рассказываем про потомков Пушкина -1

Фото: instagram.com/madameei

Британский аристократ потомок не только Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, но и царя Николая I. Молодой человек седьмой герцог Вестминстер с 2016 года. Сегодня Хью Гросвенор является самым молодым миллиардером Великобритании.

После окончания университета он работал в управлении недвижимостью, которой владеет семья Вестминстер. Позже унаследовал титул герцога и большую часть семейного состояния.

Известно, что Хью Гросвенор крестный папа первенца герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.

Николай Данилевский

Миллиардер, художник и основатель фонда. Рассказываем про потомков Пушкина -4

Фото: biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru

Потомок Пушкина и внучатый племянник Гоголя с детства увлекался изобразительным искусством. До того как стать профессиональным художником, Николай Данилевский успел отслужить в армии, поработать слесарем, дворником и столяром.

В начале 90-х он с успехом окончил отделение Графического дизайна ЛХУ им. Серова. Сегодня Данилевский основатель «Петербургской школы фантастического реализма», постоянный член Международной ассоциации художников, декоратор и преподаватель.

Александр Пушкин

Миллиардер, художник и основатель фонда. Рассказываем про потомков Пушкина -7

Фото: instagram.com/ upiter_telecom

Александр Александрович Пушкин прямой потомок Пушкина, праправнук поэта. Сейчас он вместе с женой живет в Бельгии. Там семейная пара занимается продвижением имени знаменитого предка. Иногда они приезжают в Россию.

В доме потомков всегда висел портрет Пушкина. Его в 1937 году Евгений Фаберже подарил внуку Александра Сергеевича Николаю. Портрет много раз пытались купить, но потомок признается, что никогда не планировал расставаться с семейной реликвией.

С 1999 года Александр и его жена Мария занимаются развитием Фонда Пушкина. Они знают все о своих предках, организуют встречи и праздники.

А вы знали, что у Александра Сергеевича Пушкина было 113 женщин? Больше интересных фактов о знаменитом писателе (читайте здесь).

# Дети и родители # калейдоскоп # Хью Гросвенор # принц Уильям # Кейт Миддлтон # Николай Данилевский # Александр Пушкин # Мария Пушкина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Родители мечтают вырастить из сына профессионального футболиста. Но люди опасаются за его будущее
28 октября 2020 08:06

Родители мечтают вырастить из сына профессионального футболиста. Но люди опасаются за его будущее

Эффективнее всего жилеты и куртки со светоотражающими элементами. Как стать заметнее для водителей в тёмное время суток
28 октября 2020 07:36

Эффективнее всего жилеты и куртки со светоотражающими элементами. Как стать заметнее для водителей в тёмное время суток

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак
28 октября 2020 07:18

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак