Браслет заботы и солнечные батареи нового поколения. Какие ещё проекты оказались лучшими на конкурсе «100 идей для Беларуси»?

«Банк прогресса», «путевка в XXI век» – так справедливо назвать республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси», который за десять лет сделал нашу жизнь мобильной, экологичной, перспективной. Юбилейный сезон вновь обогатил. От экономики до туризма – молодые изобретатели порадовали разработками, которым нет аналогов в мире.

Выбирать среди 1200 заявок было непросто, но 24 февраля жюри определило лучших из лучших. Среди них оказался социальный проект «Браслет заботы». Благодаря такому ноу-хау каждый из нас сможет оказать помощь людям, которым стало плохо в общественном месте и незамедлительно вызвать врачей. Что особенно приятно – идея пришла будущим медработникам, которые как никто другой знают, что жизнь, порой, решают секунды.

Екатерина Ярмолюк, учащаяся УО «Белорусский государственный медицинский колледж»:

«Браслет заботы» – это необходимая вещь в первую очередь людям, имеющим хронические заболевания, находящиеся в группе риска, также фельдшерам скорой медицинской помощи, чтобы упростить постановку диагноза и сократить временное обследование.

Эльнур Адилов, учащийся УО «Белорусский государственный медицинский колледж»:

Преимущество данного браслета заключается в том, что в первую очередь он изготовлен из силикона, а это гипоаллергенный материал. Также «браслет заботы» имеет медицинское назначение, поэтому он будет выдаваться в поликлиниках по назначению врача и еще браслет специально яркого цвета, чтобы легко привлечь внимание прохожего.

При помощи смартфона отсканировать штрих-код на браслете пострадавшего сможет каждый. Мгновенно отобразятся данные, функции вызвать скорую помощь и указать геолокацию. А вот для прибывших на место врачей «браслет заботы» станет электронным проводником к амбулаторной карте, с указанием истории болезни, аллергических реакций и других нюансов. К слову, разработкой уже заинтересовались в здравоохранении и МЧС.

Безопасной и комфортной наша жизнь станет благодаря новому способу получения моющих средств. С бесфосфатными порошками не только можно делать «белее белого» вещи и посуду, но и забыть про аллергию и сэкономить семейный бюджет.

Андрей Сумич, ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической химии НАН Беларуси:

В Европе уже что-то есть похожее, но мы пошли своим путем. Мы научились синтезировать таким путем гипоаллергенный компонент – это аналог природного минерала троны. Кроме того, наш способ позволяет перерабатывать отходы масложировых производств, можно синтезировать такие компоненты, как ПАВ – поверхностные активные вещества. Нам удалось в переработку внедрить такой солевой отход, образующийся на Белорусском металлургическом заводе. Этот отход можно успешно перерабатывать на моющие средства. Все это позволяет снизить себестоимость моющих средств при сохранении его качественных характеристик.

Уже более пяти лет модерновые порошки выпускаются на Борисовском заводе пластмассовых изделий. В планах подключить больше предприятий, так «100 идей» станет новым трамплином к созданию команды по продвижению.

Настоящим прорывом станут и солнечные батареи нового поколения. По прогнозам международного энергетического агентства, доля солнечных технологий к 2040-му году увеличится с 3 до 11%, обогнав ветровые и водные. Сегодня развивать возобновляемые источники энергии актуально как никогда.

Алена Станчик, научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению»:

Недостатком классических солнечных элементов является то, что они изготавливаются на стеклянных подложках – это увеличивает их массу где-то на 70%, также они хрупкие, неустойчивые к вибрациям и механическим нагрузкам, поэтому в данном проекте мы предлагаем использовать вместо стеклянных подложек металлические фольги, которые более надежны в использовании.

И также вторая идея проекта – заменить классические светопоглощающие материалы, состоящие из токсичных и дорогих химических элементов, на материалы, которые напротив состоят из широко распространенных и малотоксичных элементов.

Еще одно достоинство металлической фольги в том, что она хорошо гнется, поэтому можно сворачивать в рулоны и экономить пространство для хранения.