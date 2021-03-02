Уход за каннами. Что нужно знать, чтобы вырастить красивое и здоровое тропическое растение?
Канны – настоящее украшение сада. Это тропическое растение способно добавить садовым композициям настоящего шика. При этом уход за каннами в наших климатических условиях, уверяют профессионалы, совсем не сложный. Как же получить красивое и здоровое растение в саду – рассказываем пошагово.
Шаг первый. Правильная посадочная яма.
Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада Беларуси:
Мы выкапываем яму где-то диаметром 30-40 см, глубиной тоже 30-40 см и заправляем либо перепревшим компостом, либо перепревшим навозом. Если нет возможности, то сейчас есть очень хорошие гранулированные формы куриного или лошадиного помета, которые и не пахнут, и в то же время сохраняют все эти необходимые свойства. Туда мы под одно корневище засыпаем хорошую такую большой горкой столовую ложку вот этого помета и поливаем хорошенько.
Если нет помета, можно взять минеральные удобрения, но канны любят органику. Мы можем даже с осени, где-нибудь в августе-сентябре выкопать ямку, набросать полуразложившейся листвы и какого-то перепревшего компоста, чтобы там уже все работало к моменту посадки, чтобы там был такой вызревший полноценный грунт.
Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста
И поливы перед посадкой. Мы в лунку хорошо поливаем, это будет три-четыре литра – так, чтобы просочилось, потом сажаем, сверху снова поливаем немножко. И если мы уезжаем, то мы всенепременно должны замульчировать опилками или щепой, что у кого есть. Во-первых, и сорняки будут меньше расти, и снова будет сохраняться влага в наше отсутствие.
Шаг второй. Уход за растениями.
Ольга Дуброва:
Подкормки. Как правило, мы посадили, туда мы насыпали такой стартовый залог удобрения, а потом, когда мы видим, что растение уже вступает в фазу бутонизации, мы подкармливаем, выбираем, чтобы содержало в своем составе фосфор, калий с упором на фосфор. К осени уже нет необходимости нам подкармливать, можно провести внекорневую подкормку. Сейчас некоторые очень любят проводить обработку цирконом, эпином. Перед посадкой вы можете обработать эпином для того, чтобы немножко повысить иммунитет, не ждать, когда побьет морозцем и тогда проводить обработку эпином, а вот именно накануне провести обработку.
Обилие сортов с разными расцветками и размерами позволяет вписывать канны практически в любые ландшафтные композиции, миксуя их в том числе и с другими цветами. И каждый год, в зависимости от ваших идей, эти структурные растения-акценты, могут значительно менять облик сада, делая его ежегодно ярким и неповторимым.