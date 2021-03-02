Уход за каннами. Что нужно знать, чтобы вырастить красивое и здоровое тропическое растение?

Канны – настоящее украшение сада. Это тропическое растение способно добавить садовым композициям настоящего шика. При этом уход за каннами в наших климатических условиях, уверяют профессионалы, совсем не сложный. Как же получить красивое и здоровое растение в саду – рассказываем пошагово.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада Беларуси: Мы выкапываем яму где-то диаметром 30-40 см, глубиной тоже 30-40 см и заправляем либо перепревшим компостом, либо перепревшим навозом. Если нет возможности, то сейчас есть очень хорошие гранулированные формы куриного или лошадиного помета, которые и не пахнут, и в то же время сохраняют все эти необходимые свойства. Туда мы под одно корневище засыпаем хорошую такую большой горкой столовую ложку вот этого помета и поливаем хорошенько.

Если нет помета, можно взять минеральные удобрения, но канны любят органику. Мы можем даже с осени, где-нибудь в августе-сентябре выкопать ямку, набросать полуразложившейся листвы и какого-то перепревшего компоста, чтобы там уже все работало к моменту посадки, чтобы там был такой вызревший полноценный грунт.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста

И поливы перед посадкой. Мы в лунку хорошо поливаем, это будет три-четыре литра – так, чтобы просочилось, потом сажаем, сверху снова поливаем немножко. И если мы уезжаем, то мы всенепременно должны замульчировать опилками или щепой, что у кого есть. Во-первых, и сорняки будут меньше расти, и снова будет сохраняться влага в наше отсутствие.