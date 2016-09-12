Фотофакт: Vulica Brazil и новые граффити Минска

Новости Беларуси. Взмах кисти бразильских художников под минским солнцем! Наблюдать за работой участников третьего фестиваля урбан-арта 12 сентября можно было на улицах Октябрьская и Немига. Очертания картин уже четко просматриваются на былых невзрачных зданиях.

На своеобразных арт-обоях всемирно известные художники с южноамериканского континента изображают белорусские мотивы.

По словам кураторов проекта, создателям шедевров настолько понравилось в нашей стране, что они планирует задержаться в Минске на всю зиму. А большинство их эскизов родилось сразу при первом знакомстве с белорусской столицей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.