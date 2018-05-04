Финал «Мисс Беларусь-2018». Поддержать участниц приехал Президент Беларуси
Новости Беларуси. 30 прекрасных во всех отношениях финалисток. «Мисс Беларусь» не просто титул – победительница фактически представляет лицо нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходит за кулисами шоу
Во Дворце спорта сейчас находится наш прекрасный корреспондент Яна Шипко. Все подробности узнаем у нее.
Яна Шипко, СТВ:
По традиции, поддержать участниц приехал и Президент. Четыре стихии сегодня определяют концепцию шоу – это огонь, вода, воздух и земля. В Год малой родины организаторы не могли не обыграть тему родных корней и родной земли. Выход в национальных костюмах будет совершенно особенным – девушки впервые исполнят на сцене национальный танец и хоровод на каблуках.
То, что шоу буквально пестрит хореографическими номерами – это также изюминка этого года. Чтобы достичь слаженности, девушкам пришлось намотать по сцене буквально километры на каблуках.
Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018»
Будет немало и музыкальных сюрпризов: на сцене выступят Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Белорусские звезды также приготовили премьеры, например, песню «Беларускія прыгажуні».