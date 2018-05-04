Финал «Мисс Беларусь-2018». Поддержать участниц приехал Президент Беларуси

Новости Беларуси. 30 прекрасных во всех отношениях финалисток. «Мисс Беларусь» не просто титул – победительница фактически представляет лицо нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходит за кулисами шоу

Во Дворце спорта сейчас находится наш прекрасный корреспондент Яна Шипко. Все подробности узнаем у нее.