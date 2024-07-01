Прямой эфир

Врач посоветовал, какую кашу лучше всего выбрать на завтрак

01 июля 2024 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чтобы кишечник чувствовал себя хорошо и работал как часы, в рационе должны присутствовать цельнозерновые культуры.

Врач посоветовал, какую кашу лучше всего выбрать на завтрак -1


Фото: Pixabay

По мнению медиков, завтракать лучше всего кашами. Хорошим началом дня будет гречневая или пшенная каша, пишет rg.ru. В идеале – сочетать ее с белковой пищей. Положительное влияние на работу кишечника оказывают и ферментированные продукты: квашенная капуста, йогурт, кефир, а также нут, чечевица, фасоль, овощи, фрукты и зелень.

Читайте также: 

Терапевт назвала топ-6 продуктов, богатых белком

Правильные интервалы в питании помогут избежать гастрита – врач

Врач назвала самую вредную для организма ягоду

# Здоровье # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные рассказали, опасна ли вода в пластиковых бутылках
01 июля 2024 08:21

Учёные рассказали, опасна ли вода в пластиковых бутылках

Какие работы лучше всего проводить в саду и огороде в начале июля? Лунный календарь
30 июня 2024 09:49

Какие работы лучше всего проводить в саду и огороде в начале июля? Лунный календарь

График подкормок овощей в июне: какие культуры нуждаются в дополнительной обработке?
16 июня 2024 09:03

График подкормок овощей в июне: какие культуры нуждаются в дополнительной обработке?