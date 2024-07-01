Врач посоветовал, какую кашу лучше всего выбрать на завтрак

Чтобы кишечник чувствовал себя хорошо и работал как часы, в рационе должны присутствовать цельнозерновые культуры.

По мнению медиков, завтракать лучше всего кашами. Хорошим началом дня будет гречневая или пшенная каша, пишет rg.ru. В идеале – сочетать ее с белковой пищей. Положительное влияние на работу кишечника оказывают и ферментированные продукты: квашенная капуста, йогурт, кефир, а также нут, чечевица, фасоль, овощи, фрукты и зелень.

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