Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна
Безусловно, собака – друг человека. Преданность животных и их желание находится рядом поражают.
Пес по имени Бенни узнал радостную новость – его забирают из приюта для собак. Это известие обрадовало Бенни настолько, что его реакция стала вирусной в интернете.
Собака находилась в приюте около месяца, пока ее не нашла и не забрала одна семья. Собака была очень воодушевлена случившимся. И хотя первое время Бенни нервничал из-за того, что покинул клетку, потом он понял, что у него появился шанс выйти на волю.
Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать
Буквально за секунду настроение Бенни изменилось от стресса до восторга. Пес начал подпрыгивать и искать возможность поскорее выйти из приюта. Каждый шаг был буквально прыжком радости для собаки.
Когда собаке удалось выйти наружу, то она стал радостно бегать по парковке – так, что даже опутала хозяина поводком. Радость Бенни, которая наконец-то обрела дом, по-настоящему заразительна.
Ранее сеть поразила история собаки, хозяин которой не вернется домой.
Овчарка у ворот ждет пилота, который погиб при крушении самолета (читать далее).