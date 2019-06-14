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Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна

14 июня 2019 14:26
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Безусловно, собака – друг человека. Преданность животных и их желание находится рядом поражают.  

Пес по имени Бенни узнал радостную новость – его забирают из приюта для собак. Это известие обрадовало Бенни настолько, что его реакция стала вирусной в интернете. 

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна -1

Скриншот из видео

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна -3

Скриншот из видео

Собака находилась в приюте около месяца, пока ее не нашла и не забрала одна семья. Собака была очень воодушевлена случившимся. И хотя первое время Бенни нервничал из-за того, что покинул клетку, потом он понял, что у него появился шанс выйти на волю.  

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Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна -6

Скриншот из видео

Буквально за секунду настроение Бенни изменилось от стресса до восторга. Пес начал подпрыгивать и искать возможность поскорее выйти из приюта. Каждый шаг был буквально прыжком радости для собаки.  

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна -9

Скриншот из видео

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна -11

Скриншот из видео

Когда собаке удалось выйти наружу, то она стал радостно бегать по парковке – так, что даже опутала хозяина поводком. Радость Бенни, которая наконец-то обрела дом, по-настоящему заразительна.  

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна -14

Скриншот из видео

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна -16

Скриншот из видео

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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