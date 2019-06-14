Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна

Безусловно, собака – друг человека. Преданность животных и их желание находится рядом поражают. Пес по имени Бенни узнал радостную новость – его забирают из приюта для собак. Это известие обрадовало Бенни настолько, что его реакция стала вирусной в интернете.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Собака находилась в приюте около месяца, пока ее не нашла и не забрала одна семья. Собака была очень воодушевлена случившимся. И хотя первое время Бенни нервничал из-за того, что покинул клетку, потом он понял, что у него появился шанс выйти на волю. Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать

Скриншот из видео

Буквально за секунду настроение Бенни изменилось от стресса до восторга. Пес начал подпрыгивать и искать возможность поскорее выйти из приюта. Каждый шаг был буквально прыжком радости для собаки.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Когда собаке удалось выйти наружу, то она стал радостно бегать по парковке – так, что даже опутала хозяина поводком. Радость Бенни, которая наконец-то обрела дом, по-настоящему заразительна.

Скриншот из видео

Скриншот из видео