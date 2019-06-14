Любовь Орлова. Почему кумиры прошлого спустя время могут нас разочаровывать?

У каждого из нас есть люди, которыми мы восторгаемся. Для старших поколений одним из таких кумиров была, безусловно, Любовь Орлова - актриса № 1 в советском кинематографе 30-50 годов. Кто постарше, тот помнит её в фильмах «Весёлые ребята», «Волга, Волга…», мюзикле «Цирк». Мужики втайне вздыхали по этой яркой блондинке, женщины хотели быть на неё похожими.

Но порой случается, что с годами «звезды» тускнеют. И не потому, что время летит. Мы просто больше узнаем о вчерашних кумирах, их жизни, поступках, и чувства остывают.

Путь Орловой к вершине славы был легким и торжественным, как дефиле по красной дорожке. Прирожденный талант, внешняя красота и целеустремленность хорошо на неё работали. А ещё дворянское происхождение, отличное всестороннее образование, да и люди, которые были близки ей с детства, сыграли в её биографии не последнюю роль. Девочке Любе подписывал свои книжки Лев Толстой, на артистическую стезю её напутствовал Федор Шаляпин. Позже, когда она засветилась в кино, она стала любимицей товарища Сталина. Но главным в её жизни везением оказался режиссер Григорий Александров. Именно он вылепил из Орловой советскую Марлен Дитрих – от нарядов до фарфоровой улыбки и золотых локонов. Когда советский народ жил в изоляции, Александров имел возможность заглядывать за стену. Он смотрел западные фильмы, и когда нашел Орлову, решил делать из неё советскую копию голливудской звезды. Александров стал её третьим и последним мужем. До режиссера был чиновник Берзин. Его арестовали и засадили в каталажку. Потом молодая актриса немного пожила с иностранцем – австрийским импрессарио, пока не познакомилась с Александровым.

Режиссёр перетащил красотку из музыкальной студии театра в кино. Первая роль, вторая… Этот творческий дуэт вскоре захватит первенство на экранах страны. Орлова крайне редко будет сниматься у других режиссеров. У Александрова операторы специально «под неё» будут выставлять свет, на объектив натягивать сеточку «против морщин», снимать под определенным углом. Муж-режиссёр щепетильно заботился о том, чтобы жена-актриса всегда в кадре оставалась иконой. И он знал, чего хотел. Он помогал сиять звезде, сам оставаясь ярким в её свете. Но и она могла стать без него никем.

Родственники режиссера вспоминали, что жила пара исключительно для себя. И что было странным в их отношениях, -- обращались друг к другу на «Вы». Орлова ни с кем не сближалась, терпеть не могла в доме гостей. Если кто-то из коллег изредка заглядывал по делам, она находила культурный повод поскорее выпроводить его за дверь. Люди обижались, но помалкивали. Хозяйка она была так себе. Готовить не умела и не хотела. Правда, покуривая любимый «Camel», иногда вышивала или вязала всякую ерунду. Жили они богато и широко. А почему нет, если каждый дважды получал Сталинские премии. Она тогда была 100 тысяч рублей, а зарплата шахтера-стахановца, одна из самых высоких в стране, - около 1 тысячи. А гонорары за съемки, которые шли беспрерывно! Читая всякие воспоминания, встретил меткую характеристику одного из близких знакомых Орловой: «Барыня по происхождению, она так барыней и прожила жизнь, как будто для неё и не было никакой ни революции, ни Советской власти».

Орлова с мужем частенько ездили за границу, откуда привозили модную одежду, украшения. Лицо и фигура всегда были главной заботой актрисы, поэтому особенный интерес всесоюзная любимица проявляла к косметике. Она так следила за своей внешностью, что боязнь старения превратилась в фобию. «Я всегда буду выглядеть на 39», - шутила Орлова. Считается, что она - первая советская женщина, сделавшая пластическую операцию. Когда ей стукнуло 70 и страна готовилась к юбилею, она приказала, чтобы в СМИ не упоминали возраст. Никто не посмел.

Главные роли, слава, положение в обществе – такие были у Орловой жизненные приоритеты. Только у неё, единственной женщины в СССР, была прямая телефонная связь со Сталиным. Они могли болтать часами. Любой её каприз исполнялся. Однажды в годы войны актриса потребовала для себя самолет, и ей генералы не решились отказать.

С улыбкой и без сердечных волнений кинозвезда пережила годы репрессий. Тогда редко выходцам из дворян везло. А ведь папа Любови Орловой до революции служил по военной части, мама была дочерью генерала и члена императорского Госсовета. Чем не кандидатура на «колымский трамвай»?! Говорили, Берия к ней подбирался, но не рискнул прогневить «Хозяина». А вот Григория Александрова однажды затолкали в «воронок» (у него даже арестный чемоданчик в коридоре стоял наготове), но до пыточных НКВД не дошло. Зато его сыну от первого брака Дугласу досталось: чекисты год мордовали в Бутырке, обвиняя в антисоветской деятельности. Спасла его смерть Сталина в 53-м. Но ушел Дуглас раньше знаменитого отца: видно, сказался на здоровье холод застенков.

Общих детей у Любови и Григория не было. Обоим было и так комфортно купаться в блеске орденов, премий и званий. Так, окруженные славой, они и уходили по одному. Сначала Любовь Петровну свалил рак поджелудочной железы. Хоронили её в день её рождения – 29 января 1975 года. Григорий Васильевич после смерти жены вступил в брак со своей овдовевшей невесткой Галиной, чтобы, как говорили, огромное наследство не ушло на сторону. А когда в 1983 году умер, был похоронен неподалеку от могилы Орловой. Положить их рядом не пожелала Галина. Это была маленькая месть за то, что их любили все, а оба они любили только себя и своё дело.

Ваш В.Д.